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13.12.2018 22:02
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Открытие "Енисея"

В Красноярске появилась новенькая арена к зимней Универсиаде-2019
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
После паузы, связанной с выступлением сборной России по русскому хоккею на "Турнире четырех наций" в Швеции, возобновились матчи отечественной Суперлиги.
Новенький дворец "Енисей" соответствует всем мировым стандартам - от раздевалки до качественного льда. Фото: РИА Новости Новенький дворец "Енисей" соответствует всем мировым стандартам - от раздевалки до качественного льда. Фото: РИА Новости
Новенький дворец "Енисей" соответствует всем мировым стандартам - от раздевалки до качественного льда. Фото: РИА Новости

Основное внимание болельщиков было приковано к Красноярску, где прошло открытие новенькой "Енисей-арены", которая примет турнир по хоккею с мячом на зимней Универсиаде-2019.

При аншлаге (дворец вмещает пять тысяч человек) местный "Енисей" разгромил ульяновскую "Волгу" со счетом - 9:0. Отметим, что официальная церемония ввода арены в строй пройдет 18 декабря перед матчем с кировской "Родиной". Вход для любителей хоккея с мячом будет бесплатным.

Комментируя появление нового объекта, генеральный директор исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске Максим Уразов отметил, что самое главное заключается в том, что с вводом арены "Енисей" в эксплуатацию красноярский хоккей с мячом получит мощный толчок к дальнейшему развитию:

Фото: Пресс-служба АСБ
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- Я рад за Красноярск и наш хоккей с мячом. Уникальная крытая арена соответствует всем мировым стандартам и требованиям, и город после завершения Универсиады получит уникальное наследие, что позволит ему меняться в лучшую сторону. Вообще же очень важно, что этот замечательный вид спорта включен в программу Универсиады. Безусловно, мы сможем презентовать и продвигать этот вид спорта во всем мире с помощью Универсиады.

Что касается положения команд в турнирной таблице Суперлиги, то по-прежнему впереди находится действующий чемпион и обладатель Кубка страны хабаровский "СКА-Нефтяник" - после девяти матчей у команды 25 очков. На три очка от армейцев отстает столичное "Динамо". По 19 очков набрали "Динамо-Казань" и кемеровский "Кузбасс". Очередные поединки клубов Суперлиги запланированы на субботу. "СКА-Нефтяник" примет "Волгу", "Байкал-Энергия" сразится с "Родиной", а "Енисей" испытает на прочность "Старт".

Тем временем комиссия подвела итоги конкурса на лучшее название строящемуся в микрорайоне Академгородок Иркутска Центру по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. По ее решению победителем конкурса стал Иван Бигма, предложивший название "Байкал".

Всего на конкурс поступило 106 заявок. Идею строительства объекта в Иркутске одобрил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в феврале 2018 года. Также инициативу поддержали Союз конькобежцев и Федерация хоккея с мячом России. Завершиться строительство ледовой арены должно в 2020 году.

Спорт Хоккей Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Универсиада-2019 в Красноярске
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