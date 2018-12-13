Появилось видео задержания подозреваемых в финансировании терроризма

В интернете появилась оперативная видеосъемка ФСБ России с задержанием подозреваемых в причастности к финансированию терроризма. Видео опубликовал СК РФ.

В ведомстве сообщили, что злоумышленники, используя банковские карты, перевели не менее 38 миллионов рублей на расчетные счета боевиков, действующих в составе международных террористических организаций. Средства использовались для финансового обеспечения этих организаций, подготовки и совершения преступлений.

"В рамках уголовного дела проведены обыски в жилищах лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений, на территории города Москвы, Московской области, Республики Ингушетия, Республики Дагестан и Чеченской Республики. В ходе проведения обысков обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности", - отметили в СК РФ.

По подозрению в совершении преступлений задержаны семь человек. Судя по кадрам оперативной съемки, операция по задержанию проходила на улице и в квартирах.