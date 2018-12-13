Преступники финансировали террор под видом сбора средств для Африки

Подозреваемые в причастности к финансированию терроризма, которых задержали силовики в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии, собирали средства, прикрываясь благородной целью.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана, свою преступную деятельность они осуществляли под видом сбора средств на строительство колодцев для жителей Африки.

Напомним, ранее стало известно о задержании семи человек, которые, используя банковские карты, перевели не менее 38 миллионов рублей на счета боевиков, действующих в составе международных террористических организаций.

В интернете была обнародованы оперативная видеосьемка ФСБ с кадрами задержания злоумышленников.