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13.12.2018 21:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Карелии покажут

Николай Патрушев проведет Госкомиссию
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
Завтра в Петрозаводске пройдет итоговое заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Его проведет председатель Госкомиссии, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Фактически все планы работы Госкомиссии, которая была образована указом президента России в мае 2013 года, должны быть завершены в следующем году. Ведь в 2020-м Карелия будет отмечать свое 100-летие и подразумевается, что к этому моменту ее социально-экономическое развитие должно в корне отличаться от того, что было еще пять лет назад.

Корреспонденту "РГ" накануне совещания удалось узнать о том, что уже сделано сейчас. Каждый член Госкомиссии - а это практически все федеральные министры - предварительно на этой неделе отчитался председателю о проделанной работе.

Фото: depositphotos.com
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Так Николай Патрушев с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константином Носковым обсудил итоги работы в рамках Госкомиссии за пять лет. За это время 60 населенных пунктов Карелии были присоединены к высокоскоростному интернету, проложено свыше 1 тысячи км линий волоконно-оптической связи. Как отметил Носков, пять лет назад только половина жителей Карелии могли принимать до 10 программ телевидения, причем 28 процентов - не более 2 программ. С конца 2018 года 97,9 населения Карелии смогут принимать 20 телеканалов в цифровом качестве.

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал о том, как идет создание музея Карельского фронта, открытие которого планируется на 9 мая 2020 года.

Кроме того, речь шла об активизации работ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия федерального значения, в том числе уникальных памятников деревянного зодчества.

Почти все население Карелии к концу этого года сможет принимать 20 телеканалов в цифровом качестве, а еще пять лет назад почти 30 процентов жителей республики могли смотреть только две программы

Как напомнил Мединский, по инициативе Госкомиссии объекты с наскальными изображениями включены в реестр особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Начата подготовка номинационного досье "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" для включения петроглифов Карелии в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

А вот глава МВД России Владимир Колокольцев доложил, что в сфере борьбы с преступностью в Карелии отмечается снижение по сравнению с 2017 годом числа зарегистрированных убийств на 12,5 процента, разбойных нападений - на 18,9 процента, краж из квартир - на 22,8 процента. Сократилось на 36,6 процента количество преступлений, совершенных подростками либо с их участием. По данным министра, положительную роль в этом сыграла планомерная работа с молодежью в рамках плана по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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