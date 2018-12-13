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13.12.2018 13:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургскую аптечную сеть накажут за отсутствие льготных лекарств

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Прокуратура Северной столицы выявила массовые нарушения в аптечной городской сети. Их суть заключалась в том, что, когда в аптеке не было нужного лекарства, сеть не сообщала об этом на склад, в итоге препараты не завозились, льготники оставались без лечения.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, проверка показала, что нужных лекарств в аптеках не оказывалось часто. Тогда льготникам выдавали так называемые "отсроченные рецепты". Это нормальная практика, она позволяет получателю забрать свой препарат позже, когда его завезут.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Необходимые препараты аптеки получают двумя путями. В первом случае лекарство могут поставить из другой аптеки сети. Но во время проверки прокуратуры выяснилось, что внутри сети препараты не перераспределялись.

Второй вариант получения льготных лекарств - обращение на центральную фармацевтическую базу города. Эта организация в рамках заключенного со Смольным договора, получает препараты для льготников и направляет их в аптеки.

Но на самой фармбазе далеко не всегда знали о том, что в аптеку по конкретному адресу нужно поставить тот или иной препарат. Соответственно, по этому каналу рецептурные лекарства также почти не поступали.

Все это приводило к тому, что льготники длительное время не могли получить свои препараты. А сами лекарства, к слову, портились в это время на той самой центральной фармацевтической базе.

По итогам проверки прокуратура города вынесла сети представление об устранении нарушений и предложила привлечь к дисциплинарной ответственности конкретных сотрудников, которые виновны в сложившейся ситуации.

Примечательно, что нарушения найдены в городской сети аптек, единственным акционером которой является комитет имущественных отношений Смольного. Такая же форма собственности и у центральной фармацевтической базы. Один из главных вопросов в этой истории, почему данные структуры так и не смогли между собой договориться о бесперебойной поставке препаратов, которые петербуржцам жизненно необходимы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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