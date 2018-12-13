Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом под Псковом

УМВД по Псковской области начало расследование обстоятельств, при которых в Пушкиногорском районе экскурсионный автобус попал в ДТП. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбудили по статье 264 УК РФ -"нарушение правил дорожного движения, повлекшее вред здоровью".

Напомним, авария случилась вечером 11 декабря. Автобус вез 17 человек на экскурсию в Пушкинские Горы. Среди них были 13 студентов Санкт-Петербургского государственного университета, а также туристы из Эстонии и Китая.

На 13-м километре трассы Пушкинские Горы - Велье автобус попал в ДТП. Как предполагают сотрудники полиции, водитель не справился с управлением, поэтому автобус съехал в кювет и перевернулся. Вечером на дороге были сложные погодные условия.

Травмы получили десять человек. Авиацией их доставили на лечение в петербургские больницы.