В Петербурге откроется фотовыставка "Геометрия зимы"

"Геометрия зимы", Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург, 18 декабря - 27 января

Если предновогоднее настроение еще вас не настигло, можно и нужно сходить за ним в Музей современного искусства Эрарта, где открывается, пожалуй, самая "зимняя" выставка Петербурга. Проект "Геометрия зимы" покажет гостям одну из крупнейших в мире коллекцию портретов снежинок. Автор снимков - вологодский фотограф Сергей Кичигин, которого на такой эксперимент вдохновил создатель иллюстрированного справочника снежинок, фотограф и ученый из США Кеннет Либрехт. Вооружившись профессиональной аппаратурой, Кичигин тоже стал снимать ледяные кристаллы в высоком разрешении, и у него получилась настоящая сказка - каждая из "моделей" настолько уникальна, ажурна и ювелирна, что диву даешься. А уж если посмотреть на максимально приближенные грани и включить при этом фантазию, то чего только не увидишь: и ледяной материк с высоты птичьего полета, и следы на снегу, и зубчатый хребет какого-нибудь чудовища...

Но показать то, чего человеческий глаз увидеть не в силах, было не так-то просто. "Модели", рассказывает фотохудожник, оказались достаточно капризными и требовали особого к себе отношения. Съемка на улице, например, результатов не давала - без каких-либо приспособлений добиться достаточной резкости всех граней кристалла на изображении не получалось. Тогда Сергей Кичигин придумал другую схему: сначала снежинку нужно поймать на стекло, потом переместить в специально подготовленное холодное помещение, а там уже можно начинать фотосессию. Отдельно пришлось подумать над системой защиты объектов съемки, ведь любой источник постоянного света в студии - это тепло, которое уничтожает кристаллы.

Дополнительную сложность создавало и то, что снег в Вологодской области в основном представляет собой снежную крупу или сильно слипшиеся льдинки, которые для съемки не пригодны. Подходящие "осадки" падают с неба всего три - шесть раз за зиму, но даже в идеальной ситуации надо знать нюансы и успевать либо к самому началу снегопада, либо к его концу.

- На краю тучи снежинки не так часто сталкиваются, и есть шанс, что они доберутся до земли целыми. Для съемочного процесса важна также температура и влажность: самые красивые и прочные кристаллы появляются при температуре порядка минус 15 градусов, - делится тонкостями работы фотограф.

Но весь этот непростой процесс того стоил: сегодня работы Сергея Кичигина хранятся во многих частных собраниях в России и за рубежом, их приобретают для рекламных кампаний фирмы со всего мира. На счету фотографа из Вологодской области и премии во многих российских и международных конкурсах.

Кстати, вместе со снимками гости выставки смогут полюбоваться и завораживающими видеополотнами, которые позволяют увидеть, как образуются ледяные кристаллы.

После всей этой красоты невольно останавливаешься, пытаясь буднично смахнуть снег с плеча. Вдруг на него упала "правильная" снежинка?