В Петербурге прах писателя Андрея Битова захоронят 22 декабря

Андрея Битова похоронят 22 декабря на Шуваловском кладбище Петербурга. Прах писателя будет покоиться рядом с могилой матери.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Валерия Попова, после похорон в музее Набокова пройдет вечер памяти Андрея Битова. Начало в 16.00.

Напомним, писатель скончался в Москве 3 декабря в больнице имени Баумана на 82-м году жизни.

Имя Андрея Битова хорошо известно любителям постмодернизма, его даже называют отцом-основателем этого направления в отечественной литературе. Его произведения "Пушкинский дом", "Улетающий Монахов", "Оглашенные", а также поэтические сборники переведены на многие языки мира.