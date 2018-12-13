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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Созвездие "Медведицы"

В Русском музее открылась экспозиция Даши Намдакова
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
Народный художник Бурятии Даши Намдаков открывает зрителям мир причудливых образов бурятского и монгольского эпоса. Боги и герои, персонажи буддистских легенд и притч, мифоподобные медведицы, кони, соколы, собаки являются публике в необычном облике, преобразованном художническим взглядом. Кажется, что автор с молоком матери впитал в себя не только культуру родного края, но и мир современных фэнтези, сюрреализм Сальвадора Дали...
Фото: Предоставлено музеем современного искусства Эрарта
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Такие работы Даши Намдакова, как "Виктория", или "Царская охота" хочется разглядывать часами, а "Медведица" покоряет своими гигантскими гладко обтекаемыми формами, среди которых "заблудились" три крохотных, еще слепых медвежонка. Современного зрителя трогает почти шаманское умение автора разбудить даже в самом "цивилизованном", самом "городском" зрителе его древнюю прапамять. Наверное, это умение завораживает зрителей.

- Специалисты ценят творчество Намдакова за редкостное мастерство, - говорит куратор выставки Александр Боровский. - Потомок кузнецов-дарханов, он владеет материалом, бронзой прежде всего, как никто в современном искусстве.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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