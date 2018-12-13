В Русском музее открылась экспозиция Даши Намдакова

Народный художник Бурятии Даши Намдаков открывает зрителям мир причудливых образов бурятского и монгольского эпоса. Боги и герои, персонажи буддистских легенд и притч, мифоподобные медведицы, кони, соколы, собаки являются публике в необычном облике, преобразованном художническим взглядом. Кажется, что автор с молоком матери впитал в себя не только культуру родного края, но и мир современных фэнтези, сюрреализм Сальвадора Дали...

Такие работы Даши Намдакова, как "Виктория", или "Царская охота" хочется разглядывать часами, а "Медведица" покоряет своими гигантскими гладко обтекаемыми формами, среди которых "заблудились" три крохотных, еще слепых медвежонка. Современного зрителя трогает почти шаманское умение автора разбудить даже в самом "цивилизованном", самом "городском" зрителе его древнюю прапамять. Наверное, это умение завораживает зрителей.

- Специалисты ценят творчество Намдакова за редкостное мастерство, - говорит куратор выставки Александр Боровский. - Потомок кузнецов-дарханов, он владеет материалом, бронзой прежде всего, как никто в современном искусстве.