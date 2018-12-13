Жители микрорайона Лесозавод в Сыктывкаре ждут работников коммунальных служб, которые привели бы в порядок мост через ручей Дед-Шор. Это единственная дорога из Лесозавода в другие районы, которые здесь называют не иначе как "городом".

Деревянный пешеходный мост появился в микрорайоне в 2010 году. Местные жители радовались аккурат до первой зимы. Оказалось, что мост скользкий. Люди падали, получали травмы. На помощь соседям пришел местный старшеклассник Артем Марченко. Три года назад мальчик, которому тогда было 14 лет, взял в руки лопату и стал следить за мостом: посыпал песком, убирал снег. В Лесозаводе много пожилых людей и инвалидов, для них раньше переход через мост превращался в не самое приятное приключение. Когда у моста появился "смотритель", люди стали чаще выходить, чтобы сделать покупки или просто погулять.

В ноябре об Артеме узнали журналисты. Автор этих строк лично позвонила в администрацию Сыктывкара и задала закономерный вопрос: почему за мостом следит школьник, а не работники коммунальных служб. Чиновники тогда заверили, что старшеклассник может отложить лопату, а на объект придут сотрудники подрядной организации.

Но за три недели коммунальщиков на мосту так никто и не увидел.

С вопросом, как так получилось, "РГ" снова обратилась в администрацию Сыктывкара. Начальник управления информации Марина Лысаковская сообщила, что уборкой моста должен заниматься подрядчик - МКП "Дорожное хозяйство".

Три года за мостом следит школьник, а не коммунальщики

В "Дорожном хозяйстве" рассказали, что про Артема наслышаны, но выйти на помощь не могут, поскольку у них в адресном перечне нет такого объекта. Дорожники посоветовали обратиться в управляющую компанию и требовать наведения порядка у нее.

Тогда мы снова позвонили в администрацию и услышали, что изначально мост считался придомовой территорией и относился к ближайшему жилому дому, но сейчас объект передан в ведение "Дорожного хозяйства" и именно эта структура должна чистить мост...

Пока ведется поиск ответственного, Артем прорубил на подъеме и спуске моста ступеньки. Говорит, что по уму мост надо бы хорошо почистить от скопившегося снега, но времени у подростка сейчас нет. Артем учится в одиннадцатом классе и сейчас активно готовится к ЕГЭ.

Редакция "РГ" очень рассчитывает, что коммунальщики все же начнут заниматься мостом и подростку не придется выбирать между учебником и лопатой.