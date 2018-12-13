Жители Петербурга получили доступ к городским камерам наблюдения

Новости

Сотрудники ГИБДД станут регистрировать автомобили в МФЦ 19:44
Сальников: Победа Пригоды даст импульс всей команде 19:35
Снегопад в Москве потеряет интенсивность к ночи 19:26
Как разводятся в разных странах мира 19:25
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом под Псковом 19:24
Число госпитализированных учеников лицея на Кубани увеличилось до 16 19:23
Бокетти сделал признание перед матчем с "Вильярреалом" 19:20
Ливия просит Россию поделиться опытом в подготовке военных 19:09
Пентагон начал испытания винтовки, которая легко разрывает бронежилет 19:01
Башар Асад озвучил, сколько нужно средств на восстановление Сирии 18:47
Джордж Мартин пообещал написать концовку "Игры престолов" 18:46
Путин назвал важным вопрос оптимизации числа гостеатров 18:32
На Украине найдены древние свидетельства поклонения змеям 18:32
Визит Лаврова в Баку начался со встречи с президентом Алиевым 18:30
Минск не успел закончить процедуры по соглашению о визах с РФ 18:28
В московских школах откроют рестораны 18:26
На Кубани 15 учеников лицея госпитализировали с кишечной инфекцией 18:26
В США убит подросток, устроивший стрельбу в школе 18:22
Певца Ермака отправили в колонию на 12 лет 18:14
В Петербурге прах писателя Андрея Битова захоронят 22 декабря 18:13
Россия начала испытания беспилотного перехватчика 18:06
В Иркутске рабочий погиб в лифте на кондитерской фабрике 18:02
В Перми в стене детской больницы образовалась трещина 17:58
Для напавшего на пермскую школу подростка попросили 10 лет колонии 17:57
В ГД внесен законопроект, разрешающий рекламу пива в 2019 году 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 18:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Свидетель в телефоне

Жители Петербурга получили доступ к городским камерам наблюдения
Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Санкт-Петербург)
В Северной столице запустили мобильное приложение "Безопасный Санкт-Петербург", дающее пользователям персональный доступ к городской системе видеонаблюдения.

Приложение можно за пару минут установить на платформах iOS и Android. Для идентификации используется учетная запись портала "Госуслуги". С помощью приложения можно, например, найти ближайшую видеокамеру и увидеть ее обзор, направить заявку на сохранение видеоархива либо передать собственное видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения. Кроме того - и это самое интересное - значительно упрощается доступ к записям городских камер наблюдения.

Фото: depositphotos.com
В Петербурге выставили на продажу самую дорогую "однушку" в России

"Если пользователь стал участником или свидетелем происшествия, он может в течение семи суток воспользоваться функцией "Запрос видео", - рассказывают в Городском мониторинговом центре. - Следует выбрать адрес происшествия и необходимую видеокамеру на карте, указать временной интервал записи (не более тридцати минут с каждой камеры) и нажатием одной кнопки сформировать запрос на сохранение архива. Сохраненный архив получит свой идентификатор".

Разработчики приложения указывают на ряд ограничений. Так, срок хранения видеоархива составляет 15 суток, но при поступлении запроса он увеличится вдвое. В сутки можно направить не более трех запросов. В то же время бесконтрольного распространения видеозаписей не предполагается. Получить материалы из видеоархива можно будет через правоохранительные или судебные органы, прокуратуру или адвоката, сообщив им идентификационный номер.

Власть Безопасность Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, кто может стать президентом
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря
МИД РФ: Москва отреагирует на ситуацию с биатлонистами в Австрии
Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата