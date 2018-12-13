Жители Петербурга получили доступ к городским камерам наблюдения

В Северной столице запустили мобильное приложение "Безопасный Санкт-Петербург", дающее пользователям персональный доступ к городской системе видеонаблюдения.

Приложение можно за пару минут установить на платформах iOS и Android. Для идентификации используется учетная запись портала "Госуслуги". С помощью приложения можно, например, найти ближайшую видеокамеру и увидеть ее обзор, направить заявку на сохранение видеоархива либо передать собственное видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения. Кроме того - и это самое интересное - значительно упрощается доступ к записям городских камер наблюдения.

"Если пользователь стал участником или свидетелем происшествия, он может в течение семи суток воспользоваться функцией "Запрос видео", - рассказывают в Городском мониторинговом центре. - Следует выбрать адрес происшествия и необходимую видеокамеру на карте, указать временной интервал записи (не более тридцати минут с каждой камеры) и нажатием одной кнопки сформировать запрос на сохранение архива. Сохраненный архив получит свой идентификатор".

Разработчики приложения указывают на ряд ограничений. Так, срок хранения видеоархива составляет 15 суток, но при поступлении запроса он увеличится вдвое. В сутки можно направить не более трех запросов. В то же время бесконтрольного распространения видеозаписей не предполагается. Получить материалы из видеоархива можно будет через правоохранительные или судебные органы, прокуратуру или адвоката, сообщив им идентификационный номер.