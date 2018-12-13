Как в Крыму автоюристы наживаются на клиентах

Российский союз автостраховщиков (РСА) подсчитал, что с начала 2018 года суды взыскали со страховых компаний 19,1 миллиарда рублей. Из них 15,9 - по основным требованиям, а остальное - штрафы, пени, неустойки, оплаты экспертиз, компенсации морального вреда, то есть нестраховые расходы. Большая часть этих денег не доходит до участников ДТП, оседая в карманах так называемых автоюристов. Крым и Севастополь остаются одними из проблемных регионов страны в этом вопросе.

Деньги вперед

Симферополец Дмитрий за рулем уже больше десяти лет, но, несмотря на солидный водительский стаж, несколько месяцев назад стал участником ДТП.

- Я двигался из Севастополя в Ялту, и на повороте возле Фороса на меня выехал со второстепенной дороги старенький Opel, - рассказывает он. - Я моментально отреагировал, но вариантов было немного, потому что по встречке тоже шли машины. В результате у моего авто помята боковая часть. Водитель Opel свою вину не отрицал, заполнили европротокол, он вызвал автоюристов, которые тут же предложили мне наличные. Взял, хотя и понимал, что ремонт обойдется дороже, но времени на хождение по инстанциям у меня нет.

Таких случаев, когда пострадавшая сторона получает деньги сразу же после ДТП от людей, именующих себя автоюристами - очень много. Интернет буквально кишит предложениями их услуг, с бесплатным выездом на место аварии и помощи в оформлении всех документов. Так на чем же зарабатывают автоюристы, если в первые минуты после ДТП готовы выдать несколько десятков тысяч рублей пострадавшему?

- Есть много юристов, которые помогают автомобилистам, попавшим в конфликт со страховщиком, - объясняет президент РСА Игорь Юргенс. - Но есть другие, они стали появляться в 2011-2012 годах - когда страховщики уходили из регионов с низкой стоимостью ОСАГО. Действуют они на грани права: раньше страховщика приезжают на ДТП, выкупают у участника ДТП право требования возмещения со страховой компании (СК), запугивая тем, что сам он никогда не получит денег от СК. Дают ему сразу наличные, например, 40 тысяч, хотя ущерб на 60. Ну а дальше представляют пострадавшего в суде, сознательно затягивая сроки, чтобы за счет пени, штрафов и неустойки 40 тысяч выросли до 400 тысяч рублей. Все вроде бы по закону, но на самом деле на грани. Бороться с этим гораздо труднее, чем с подставами, фальшивыми полисами и другими видами мошенничества.

Основные способы работы недобросовестных автоюристов - фальсификация договоров цессии, экспертизы, повреждений, исполнительных листов, проведение экспертизы не по единой методике и по завышенной стоимости, нарушение порядка досудебной претензии, решение судов на выплату по поддельным бланкам полисов, завышение стоимости услуг самих автоюристов.

Незастрахованные страховщики

В стране проблема еще несколько лет назад достигла ужасающих масштабов. Как сказано в стратегии развития страховой отрасли РФ на 2019-2021 годы, около 90 процентов всех случаев мошенничества сосредоточены в автостраховании, на втором месте - страхование имущества и ответственности, на третьем месте - медстрахование и страхование от несчастных случаев, на четвертом - жизнь и здоровье. Далее - страхование выезжающих за рубеж.

В 2018 году благодаря натуральному возмещению убытков, работе правоохранительных органов и служб безопасности СК во многих регионах произошло снижение средней выплаты.

- СК наладили взаимодействие с МВД, - говорит Игорь Юргенс. - Но мошенничество расследует главное управление по борьбе с экономическими преступлениями - от одного миллиона рублей и выше. Мошенники же умные люди, они теперь разбивают случай автоответственности на несколько более мелких, и дело попадает не в УБЭП, а участковым инспекторам. Они же и без того завалены мелкими делами, у них нет ни времени, ни сил разбираться, когда две машины в каком-то дворе царапнули друг друга.

Из-за того, что правоохранительные органы не расследуют завышение размера причиненного автомобилю ущерба на 20-50 тысяч рублей, происходит рост количества мелких нарушений, что в итоге ведет к миллиардному увеличению выплат СК.

Аваркомы против автоюристов

В Крыму и Севастополе, где ведущие участники страхового рынка России так и не открыли офисы и работают через посредников, - благодатная почва для автоюристов. Зачастую участники ДТП уверены, что самостоятельно не смогут получить возмещение от страховщика.

- С одной стороны, ситуация ненормальная, когда автоюрист ловит человека до того, как он успел обратиться в СК, убеждая его, что выплату он не получит, - говорит генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев. - Но, с другой стороны, автоюристы - это реакция на политику самих СК.

- Я как-то попал в ДТП на своей старенькой "Ниве", вызвал аварийных комиссаров, которые сразу оценивают ущерб почти со стопроцентной точностью. Они помогли собрать пакет документов на выплату. Дальше я обратился к представителю СК, который направил документы на возмещение в офис страховщика в Москве, - рассказывает Валентин Иванов из Симферополя. - А там оценили мой ущерб втрое ниже, чем реальный - назначили выплату в 8 тысяч рублей, хотя ремонт мне обошелся в 23. Естественно, я обратился к аваркомам, оформил на них доверенность, и они в суде взыскали с СК разницу. При этом я им ничего не платил, то есть свой гонорар они, по всей видимости, учли в иске к страховой.

По своему замыслу аварийный комиссар - это независимое физическое или юридическое лицо, к услугам которого прибегают страховщики или автомобилисты для защиты своих интересов при наступлении страхового случая. Аварком помогает водителю прийти в себя в стрессовой ситуации и сразу правильно оформить материалы о ДТП, а также проводит независимую оценку произошедшего. Но в СК участники ДТП с пакетом документов идут уже самостоятельно, и в суде аварком их интересы не представляет. Более того, вызов аваркома в отличие от автоюриста - услуга небесплатная и обойдется в 1-1,5 тысячи рублей, потому что работают они в правовом поле.

Мнения

Денис Вороньжев, директор крымского филиала "Сибирской ассистанской компании":

- На крымском рынке присутствуют две тенденции: первая - стремительный рост числа аваркомов, вторая - переквалификация их в автоюристов. Если аварком предлагает бесплатный выезд на место ДТП, бесплатную помощь - это первый признак того, что это не аварком. Выживают такие автоюристы благодаря тому, что вводят в заблуждение участников ДТП в тот момент, когда они не способны трезво оценить ситуацию. Навязывают свои услуги они не только на этапе оформления ДТП, но и буквально хватают страхователей за рукав у ГИБДД, офиса СК. Согласившиеся на их уловку автомобилисты лишают себя возможности претендовать на большее возмещение, которое можно получить без посредников. Я бы рекомендовал за страховым возмещением в первую очередь обращаться в СК, получать возмещение или ремонт автомобиля - для этого не требуется помощь посредников. Более того, СК сейчас выгоднее сразу произвести выплату в полном объеме, чем потом в суде переплачивать. Кроме того, если СК оказала услугу не в полном объеме, на нее накладывают штрафные санкции.

Анатолий Шимко, независимый финансовый советник:

- Чаще всего в мошенничестве автоюристов обвиняют именно страховщики, заявляя, что они фальсифицируют страховые случаи, занимаются подлогом документов, введением в заблуждение автовладельцев. Несомненно, такие автоюристы есть. Но и сами СК не всегда честны с автовладельцами. Распространенным случаем нарушений их прав является занижение выплаты или вообще отказ в возмещении. Понятно, что любая СК - это коммерческая структура, цель которой - получить прибыль. И когда автоюрист себе и клиенту в процессе досудебного урегулирования или в суде выиграл некоторую сумму денег, большую, чем готова была выплатить СК, то для нее это незапланированные убытки. Так может сами СК дают повод для того, чтобы автовладельцы легко переуступали им свое право требования возмещения?

Автомобилист может самостоятельно защитить свои права. Если СК не отреагирует на письменную претензию, можно обратиться в суд, в заявлении кратко и четко сформулировав суть дела и свои претензии. Все требования должны быть обоснованы и подтверждены документами. Но прежде чем это делать, оцените необходимость этого шага. Если судебные издержки окажутся больше предполагаемого возмещения ущерба, или если ваша правота сомнительна с точки зрения законодательства, или доказательная база недостаточна и дело окажется заведомо проигрышным, то судебное разбирательство рискует оказаться пустой тратой времени, нервов и денег.