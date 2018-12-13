Поводом для конфликта стали строительные работы в обители, а точнее выемка породы из горного массива.

К проверкам привыкли

- Ругать нас будете? - спрашивает с порога скитоначальник - отец Дорофей.

Тринадцать с лишним лет назад он стоял у истоков возрождения скита Святой Анастасии Узорешительницы, и сегодня возглавляет общину монастыря.

В последнее время в обитель потянулись журналисты с вопросами о строительстве, а проверяющих здесь всегда хватало. Всех волнует один вопрос: кто разрешил монахам строить и разрывать склон горы, у подножия которой стоит обитель? На самом деле, однозначно ответить на этот вопрос нельзя, признается священник, и начинать надо с истоков, потому что все упирается в землю.

- При Украине был закон о возврате собственности религиозных общин, но оформить землеотвод скита в госорганах было невозможно, - говорит отец Дорофей. - При России впервые появилась определенность с участком. Почти три гектара нам дали в безвозмездное пользование. Сейчас занимаемся уточнением границ.

После пожара в январе нынешнего года уцелела лишь часть построек монастыря. Фото: Сергей Винник

Чтобы эффективно сопровождать документы, нужен юрист, который ни на что иное не отвлекается, но позволить себе такую роскошь монахи не могут. А пока не оформлена земля, все действия автоматически становятся сомнительными с точки зрения закона. Поэтому за годы существования обители отец Дорофей уже привык и к проверяющим, и к штрафам, которые они накладывают. От поселка Предущельное к обители сегодня ведет хорошая дорога, пускай не асфальтированная, но комфортная для проезда. При ее обустройстве, говорит священник, техника снесла несколько деревьев. Лесники тут же наложили на скит штраф за незаконную рубку. Общественников же больше всего возмутили искусственные пещеры, появившиеся на территории скита этим летом.

- Даже не знаю, как и прокомментировать, особенно учитывая, что чиновники минприроды на весеннем заседании коллегии отрапортовали о наложении штрафа на горе-строителей из так называемого "бисерного храма", - написал на своей странице в Facebook известный краевед Сергей Киселев. - Скоро уже десять лет, как уничтожается уникальное природное урочище, находящееся по соседству с Качи-Кальоном, и нет никакой управы на этих "предпринимателей"!

А вот данные проверки, проводившейся уже министерством экологии и природных ресурсов Крыма.

"Проектная документация на проведение строительных работ (скит святой Анастасии Узорешительницы) для государственной экологической экспертизы регионального уровня в адрес министерства не поступала", - сообщили "РГ" в ведомстве.

Заявок на предоставление права пользования недрами тоже не было. В июле инспекторы-экологи выезжали на место и нашли сваленные в кучу дрова на территории скита. Не понравилось проверяющим и то, что снят верхний слой почвы. За эти нарушения штраф составил 2200 рублей. В ноябре экологи снова посетили обитель и обнаружили вырытые в склоне горы пещеры. Видимо, за это самоуправство монастырь ждут новые штрафы, когда чиновники поймут, кого наказывать. Но там же в отчете минэкологии говорится, что "земельный участок не относится к особо охраняемым природным территориям".

Огонь заставил

В январе нынешнего года монастырь настигла беда. Пожар уничтожил центральную часть скита. Пришлось переселяться во временные вагончики.

- Все, что осталось на пепелище, мы разобрали, обгоревшие доски, сложили в кучу и оставили на отопление, - говорит иеромонах. - Вот за эти дрова нас и оштрафовали.

Пока беседуем, отец Дорофей плетет из металлических тросиков цепочки для лампад. Тросики - это оставшаяся после пожара обмотка сгоревших трансформаторов. В монастыре все идет в дело. Собственно, пожар и подвигнул монахов отказаться от легких деревянных строений возле храма и заменить их искусственными пещерами, так взбудоражившими общественность.

- Мы видели критику, которую на нас обрушили в социальных сетях, - говорит отец Дорофей. - Это пишут люди, которые с нами даже не общались. Откуда такая хула в наш адрес? Пещеры мы делаем, чтобы не рисковать жизнями людей. Храм давно не вмещает всех молящихся, особенно в праздничные дни. С помощью новых пещер мы его расширили, заодно решив проблему вентиляции, потому что храм плохо проветривался.

Помещение церкви - это бывшая штольня заброшенного карьера, на месте которого расположился скит. В прошлом веке здесь добывали пильный известняк, и следы от камнережущих машин видны на склонах. Будь это не монахи, а какой-нибудь винодел, решивший сделать хранилище для своей винотеки в заброшенном карьере, обратили бы на него внимание общественники?

Такие кресты, украшенные бисером, можно купить в церковной лавке. Фото: Сергей Винник

В поисках себя

Сегодня в обители живет около 50 человек. От ближайшего канала монахи провели водопровод. Канализации в ските нет, но есть биотуалеты и локальные очистные сооружения. Генераторы давно заменила постоянная линия электропередач. Сначала на 15 киловатт, а теперь на 100. Есть собственное подсобное хозяйство. Сейчас в монастыре делают квас, шишечный сироп, пекут бездрожжевой хлеб, варят мыло. Но настоящая изюминка этого места - работы из бисера.

Бисерный монастырь - второе, неофициальное название скита святой Анастасии Узорешительницы, под которым он известен даже больше, чем под своим настоящим именем. Иконы, кресты, церковная атрибутика, - все здесь украшено тысячами и тысячами цветных песчинок. Да и сам скит напоминает какое-то сказочное место. Вот райские кущи, где на ветвях качается обезьяна, а в листьях прячется тигр. Фасады украшают огромные панно с ликами святых. И все это выполнено в технике бисероплетения или мозаики. Необычный скит быстро стал популярным среди паломников и туристов. Ходили слухи, что отец Дорофей в мирской жизни был дизайнером и перенес свое увлечение в монастырь. На самом деле это не так.

- Дизайнером я никогда не был, - говорит священник. - В старших классах школы, как все советские мальчишки, получил специальность автослесаря. А бисер и живопись - это скорее хобби.

Микроклимат в искусственном гроте-церкви специфический, не всякий материал подойдет, но церковь нужно было обустраивать. Так появилась идея делать убранство из бисера, нанося его на линолеум, который не портится во влажном воздухе пещеры. Первые работы выполнены из пожертвованных женских украшений. Со временем эта техника стала отличительным знаком скита, дав ему второе имя. Бисер, мозаика из мелкого камня всегда ассоциировались с женским рукоделием. От создателя они требуют нешуточного терпения, внимания к деталям и сосредоточенности. Как ни удивительно, но все здесь сделано руками монахов. Скит - мужской монастырь. Святая Анастасия облегчала страдания узников-христиан и считается покровительницей заключенных. Неудивительно, что к обители потянулись люди со сломанной судьбой, некоторые из них побывали в местах лишения свободы. Многие нашли здесь душевный покой.

- Работы наших монахов, послушников часто сравнивают с творчеством заключенных. Дескать, таков их художественный уровень. Что ж, они такие, какие есть, - говорит отец Дорофей. - Монастырь стал крымской достопримечательностью. Мы не разрушаем, а созидаем. И нам нужно время, чтобы обустроиться.

Сегодня в монастыре есть профессиональные художники, но заниматься творчеством здесь могут все. Монахи не хотят казаться лучше, чем есть на самом деле, важно то, что они нашли свой стиль, и он нравится людям.

К слову

Смекалка бывших заключенных помогла обители в обустройстве быта. Это они предложили укрепить крутую горную тропу, ведущую к скиту старыми автомобильными покрышками. Из них же сделаны террасы, укрепляющие склоны от сползания грунта. Оказалось, что это самый доступный и надежный способ решения проблемы.