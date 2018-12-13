"РГ" помогла донским детям-сиротам получить благоустроенные квартиры

Девять детей-сирот из Новочеркасска выиграли суд у администрации города и добились того, чтобы им дали положенное по закону благоустроенное жилье. Эта история началась еще в 2016 году, когда вместо новых квартир сиротам выделили настоящие халупы, непригодные для жизни. Все это время городская администрация пыталась вселить в них сирот насильно, через суд. С детей требовали коммунальные платежи и начисляли пени за якобы оказанные услуги, а некоторым дали денег, лишь бы те отозвали свои жалобы.

Об этой вопиющей истории "РГ" писала не раз. Летом 2015 года администрация Новочеркасска выкупила у местного предпринимателя на аукционе 26 квартир для детей-сирот. Согласно конкурсной документации все квартиры должны были быть только новыми, благоустроенными, подключенными к газу.

Заметка "Барак обмана" вышла в "Российской газете" 26 января 2016 года.

Однако сирот жестоко обманули, "нарезав" им квадратные метры в здании бывшей колхозной столовой 1962 года постройки. Новоселы быстро поняли, что здание не соответствует даже элементарным санитарным и гигиеническим требованиям. Например, пол в квартирах был ниже уровня земли, с наступлением холодов на стенах появились грибки и плесень...

Обманутые дети пытались добиться справедливости в городской администрации, но чиновники все претензии отвергали. Правда, позже они признали, что зданию уже полвека.

Как пояснили "РГ" в департаменте строительства, дом был реконструирован и в 2014 году заново введен в эксплуатацию - а потому может считаться новым. Нескольких сирот даже привлекли к суду, чтобы обязать их заключить с городом договор соцнайма и вселить их в "подаренное" жилье. А коммунальщики уже начали начислять им штрафы и пени за "неуплату предоставленных услуг ЖКХ" - даже тем, кто ни дня там не прожил.

После нашей публикации Следственный комитет провел расследование, в результате которого экс-директор департамента строительства и городского развития Новочеркасска и экс-архитектор города получили крупные штрафы и были отстранены от своих постов.

- На судах были опрошены эксперты Ростовского регионального центра судебных экспертиз Министерства юстиции РФ, которые подтвердили - в доме имеются грубейшие нарушения санитарных, строительных и противопожарных норм, - говорит адвокат Леонид Новиков, все эти годы бесплатно помогавший детям. - Поэтому мы были уверены в своей победе. Хотя бороться с ордой чиновников было сложно. Мне, а потом и самим выпускникам детского дома, предлагали отказаться от исковых требований за деньги, максимальная сумма "отступных" была 100 тысяч рублей. Кто-то предпочел синицу в руке, и только девять из 18 человек не отказались от своих требований. Но после публикации в "РГ" дело приобрело совершенно другой оборот, скрывать вопиющие нарушения дальше было уже невозможно. Так что спасибо большое газете.