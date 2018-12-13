В Донском государственном техническом университете разработали программу, которая позволяет web-камере измерять пульс и частоту дыхания. Получить данные можно с помощью камеры смартфона, планшета или ноутбука.

- В камере нет никакого лазера, в момент считывания параметров ведется обычная съемка, - объяснил один из разработчиков технологии, аспирант кафедры "Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы" Максим Белойванов. - Метод основан на фотоплетизмографии: в моменты сокращения сердечной мышцы сосуды лица наполняются кровью, и за счет этого изменяется спектр отраженного от лица света. Эти изменения можно измерить и проанализировать с помощью простой RGB камеры.

Все, что для нужно - расположить человека не более полутора метров от камеры так, чтобы он мог сохранить неподвижность в течение 30 секунд. Частота дыхания определяется за счет еле заметных колебаний головы, которые камера улавливает и передает на вычисляющее устройство.

Аналогичные зарубежные программы уступают нашей. Там, чтобы определить пульс, пациенту придется сидеть неподвижно 2-3 минуты, при этом голова должна находиться в четко очерченных границах камеры-замерщика. Российская же разработка может найти применение в медицине катастроф, когда возникают трудности при определении физиопараметров пациента. Например, при сильных ожогах.