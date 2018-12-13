Краснодарский краевой суд отменил августовское решение Ленинского районного суда кубанской столицы, которым семью Подпасковых - мать и ее двоих сыновей - лишали права собственности на жилой дом в переулке Сквозном с аннулированием регистрационной записи в Едином государственном реестре.

Драма с продолжением

Стоящий в совладельческом дворе дом в переулке Сквозном - единственное жилье этой семьи, лишение которого делало их бомжами. Даже трудно себе представить, что пришлось пережить Анне Подпасковой с седьмого августа, когда судья Ленинского райсуда Виталий Гавловский удовлетворил иск ее соседей. Женщина смогла вздохнуть спокойно лишь после того, как коллегия по гражданским делам краевого суда под председательством Владимира Назарова, согласившись с изложенными в апелляционных жалобах доводами, отменила вердикт.

Тут надо пояснить, что на этот раз коллегии крайсуда пришлось изучать сразу три жалобы: кроме Подпасковой в интересах матери и детей они были поданы Государственным юридическим бюро Краснодарского края (на процессе присутствовал сотрудник бюро Сергей Лученков), а также управлением по вопросам семьи и детства.

- Благодаря "Российской газете" наша история получила большой резонанс, - говорит Анна. - Надеюсь, допущенные ошибки будут учтены при рассмотрении в судах подобных дел.

Напомним печальную историю семьи Подпасковых ("Конфликт в Сквозном", "РГ-Неделя" от 04.10.2018). В переулке Сквозном Подпасковы живут 16 лет. Еще в 2003 году Анна приобрела старенький домик, расположенный в совладельческом дворе, в котором в то время находились три семьи. Свыше 10 лет потратила Анна, чтобы обустроить свое жилище. На это пошли в том числе и средства материнского капитала, полученные за младшего сына. Благоустройством занялась с письменного согласия соседей, одному из которых, в то время сотруднику полиции Денису Голотову, дала в свою очередь добро на проведение реконструкции. В отличие от Анны, получившей в администрации Западного округа разрешение на возведение пристройки, он взялся за реконструкцию без уведомления местных чиновников, а уже потом, через суд, узаконил самострой. Анна была уверена, что по судам ходить не надо: у нее было разрешение властей. Однако сосед через тот же Ленинский райсуд добился вынесения решения о сносе ее дома.

Было ваше - станет наше?

- Проблемы начались после того, как соседи приобрели дом третьей совладелицы, оформив его на свою родственницу, - поясняет Анна. - Тогда Денис предложил отдать ему наш вход с переулка Сквозного, а самой обустроить его с другой стороны, где нет даже адреса, не говоря об отсутствии электричества, воды и газа. На их подводку и установку забора требовались огромные суммы. Но главное - сразу три департамента администрации города дали заключение о невозможности организации входа и въезда в дом с другой стороны. Когда сообщила об этом соседу, в ответ услы- шала: "Не уйдешь добровольно, лишишься дома по суду". И каким-то образом он сумел добиться сначала сноса моего дома, потом по суду выгнал меня на другую сторону двора, то есть на ту самую территорию без адреса. Благо после проведения экспертиз все это отменила апелляционная инстанция. Тогда он решил вообще лишить меня и детей права собственности на дом. Причем все иски в суд подавались от некой гражданки Безверхой, которую в глаза никогда не видела.

"Благодаря газете история получила большой резонанс. Надеюсь, допущенные ошибки будут учтены при рассмотрении в судах подобных дел"

Как выяснилось, это мать фактического хозяина дома, давно проживающая в другом городе. Что касается Голотова, то он недавно уволился из органов в звании подполковника. А теперь в стремлении добиться отмены вступивших в законную силу решений пошел по второму кругу, в чем убедилась корреспондент "РГ". Податель иска о разделе земли общего пользования (коллегия краевого суда указала, что эта территория не подлежит разделу) все та же женщина, а он представляет ее интересы в суде. На этот раз ее иск принял к производству судья Максим Моховой.

Иски нон-стоп?

Но к назначенному времени истец на процессе не появился, а судья пояснил причину его отсутствия, огласив заявление Голотова с просьбой отложить заседание "в связи с его госпитализацией".

Однако выйдя через полчаса из здания суда, мы столкнулись с "представителем истца". Увидев, что его снимают на камеру мобильника, Голотова быстро ушел. А следующее слушание назначено на 13 декабря.

Кстати, предыдущее заседание апелляционной коллегии Краснодарского краевого суда не состоялось: оно отложено по просьбе той же истицы, проинформировавшей суд о своей болезни. Однако ни сама истица, ни члены ее семьи в зале так и не появились и не предоставили оправдательных документов своего отсутствия. Поэтому слушание прошло без их участия. В результате решение Ленинского районного суда, лишившее Анну Подпаскову и ее детей права на принадлежащий им жилой дом, было отменено. В остальной части это решение оставлено без изменений.

- Я согласна с этим, - говорит Анна. - Ведь встречный иск о лишении членов соседской семьи права собственности на их дом подавала с единственной целью - показать суду абсурдность заявленных требований. Однако мой иск был отклонен, а требования оппонентки, не имеющей никакого отношения к моей собственности, удовлетворены в полном объеме.

Очевидно, что из конфликта в переулке Сквозном может быть только один выход - мирный. Однако теперь уже отставной подполковник и его семья никак не хотят с этим согласиться.

Мнения

Руслан Тлеуш, главный специалист юридического отдела управления по вопросам семьи и детства администрации Краснодара:

- Данный спор между соседями длится уже с 2014 года. Признав пристройку к дому Подпасковой самовольной, но так и не добившись ее сноса, семья Безверхой в конце 2017 года обратилась с весьма редким в судебной практике иском о признании права собственности на жилой дом отсутствующим.

Сначала Ленинский районный суд, не привлекая орган опеки и попечительства к участию в деле, в отсутствие ответчика заочным решением иск удовлетворил, но впоследствии вынужден был отменить собственное заочное решение по заявлению ответчика. При новом рассмотрении суд привлек к участию в деле управление по вопросам семьи и детства, представитель которого в заседании защищал интересы несовершеннолетних. Однако решением суда иск Безверхой был удовлетворен. А теперь, в результате его отмены дети остались полноправными собственниками своего жилья.

Независимо от материального и социального положения, каждый ребенок имеет право на защиту своих имущественных прав. И управление по вопросам семьи и детства принимает в этом непосредственное участие. Нередки примеры, когда мы выходили в суд с исками, в том числе и к родителям, и принуждали их наделить детей собственностью, которой они были неправомерно лишены. Был даже случай, когда обратились с иском к отцу, чтобы ввести детей в наследство, оставшееся после смерти их матери - суды первой и апелляционной инстанции иск удовлетворили, и дети стали сособственниками квартиры.

Татьяна Ковалева, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае:

- К сожалению, в судах первой инстанции далеко не всегда соблюдаются интересы детей. Так, заочным решением Геленджикского городского суда Мария Костеневич - беременная женщина с двумя малолетними детьми - была выселена из жилого дома. Как выяснилось, в день вынесения решения она предоставила суду справку о болезни ребенка и попросила отложить слушание. Однако дело рассмотрели в отсутствие ответчицы, удовлетворив заявленный иск о ее выселении. При рассмотрении жалобы матери судебная коллегия по гражданским делам краевого суда под председательством Андрея Быстрова привлекла Уполномоченного к участию в деле. В настоящее время прокурором Геленджика готовится апелляционное представление. Вопрос о соблюдении прав несовершеннолетних детей Марии Костеневич остается на контроле Уполномоченного.