В Сочи инженеру "Водостока" предъявили обвинение в гибели ребенка

В Сочи заместителю главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть семилетнего мальчика (часть 2 статьи 293 УК РФ).

ЧП произошло в начале августа во время сильнейшего дождя в Лазаревском районе курорта. Ребенок шел с бабушкой и неожиданно пропал. Как позже выяснилось, поток воды сбил его с ног и унес под самовольно возведенную над ливневкой плиту.

Позже было возбуждено два уголовных дела: первое на 52-летнего владельца гостевого дома, который и изменил конструкцию ливневой канализации, а второе - на инженера "Водостока", вовремя не увидевшего эти изменения. Причем по ходатайству потерпевшей стороны дело в отношении первого фигуранта прекращено, второму же предъявлено обвинение.

- Была также дана правовая оценка бездействию должностных лиц МУП "Водосток", за которыми указанная ливневая канализация была закреплена на праве хозяйственного ведения. По данным следствия, в нарушение строительных правил оценка исправности сооружения в период с августа 2017 по август 2018 не производилась. Нарушения не были выявлены из-за того, что никто из специалистов попросту не выезжал на место, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время правоохранители ожидают результаты строительно-технической экспертизы. Предварительное следствие продолжается.