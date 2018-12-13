В сезон разгула простудных заболеваний особую популярность приобретает стакан воды с лимоном. Считается, что он не только хорош по вкусу, но и кашель уничтожит, и дыхание улучшит, и иммунитет поднимет. И даже поспособствует избавлению от лишних килограммов.

Вот такая вера в силу лимона. И нет проблем с его использованием - продается везде, цена не самая высокая. Но... Не стоит пренебрегать мнением исследователей. И потому приведем их доводы.

Миф 1: Лимонная водичка помогает худеть и повышает скорость обмена веществ. Стоит выпить стакан воды с кислым цитрусом перед едой - и аппетит снизится в разы. Отчасти, это правда: ведь вода заполнит пустоту в желудке, и это создаст чувство сытости. Значит, меньше съешь. Но разве лимон здесь играет какую-то роль?

Миф 2: Вода с долькой лимона поможет пищеварению. Не поможет - убеждены исследователи. В лимонной воде нет ни пектина, ни клетчатки, которые могли бы ему помочь. Вернее, клетчатка есть, но в самом лимоне. Чтобы получить ее, лимон надо съесть.

Лимонная кислота не поможет и пищеварению, ведь в желудке есть кислый желудочный сок.

Миф 3: Лимонная вода - низкокалорийный продукт. То, что она низкокалорийная - факт, как и обычная питьевая вода.

Миф 4: Вода с лимоном богата на минералы и витамины. Это неправда. В одной дольке лимона содержится лишь 4% от дневной нормы витамина С. Лучше съесть апельсин: он покроет дневную потребность в аскорбиновой кислоте. То же касается и минералов: в стакане лимонной воды не будет даже 1% от нормы калия, фосфора и кальция на день.

Но в заключение несколько слов в защиту лимона. Вода с ним вкуснее, пить ее приятней. Она помогает взбодриться. Поэтому - на здоровье, если нет аллергии на цитрусовые. Однако не ждите чудес, тем более целительных.