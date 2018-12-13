Россияне стали чаще обращаться к платным врачам

Рынок платного здравоохранения в России выходит из тени, а объем нелегальных платежей врачам снижается.

К такому выводу пришли первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук и ведущий научный сотрудник Института социологии того же центра Александр Смирнов, проанализировав данные российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, составленного НИУ "Высшая школа" экономики.

Самыми востребованными платными услугами стали стоматологические. Большинство россиян, обращавшихся к зубным врачам, выбирали государственные и муниципальные поликлиники, оказывающие в том числе и коммерческие услуги. Но в то же время растет популярность и частных клиник. Так, например, с 2009 по 2017 год доля пациентов частных клиник выросла с 36,2 до 44,8 процента. Средний чек платного лечения у стоматолога составил около 9,5 тысячи рублей. При этом средняя сумма теневой (мимо кассы и установленного прейскуранта) оплаты лечения у стоматологов составила около 7 тысяч рублей. А вот подарками пациенты рассчитываются очень редко. Средняя стоимость подарка 1890 рублей.

Как отмечается в исследовании, к терапевтам россияне ходят, как правило, по полису ОМС. Лишь в 13 процентах случаев они обращаются в частные амбулатории. Средний платеж за услуги поликлиник составляет чуть более 3,5 тысячи рублей. Нелегальные платежи в коммерческих поликлиниках не очень практикуются. Терапевтические манипуляции стоят не слишком дорого, поэтому люди предпочитают расплачиваться через кассу. Ведь официальный прейскурант на услугу может оказаться ниже, чем "благодарность" медику. 95 процентов россиян лечатся в государственных стационарах. В частных - не более 2 процентов. При этом нелегальный средний чек за лекарства и расходные материалы составил чуть более 2 тысяч рублей. Экстренная медпомощь оплачивается крайне редко. Только 1,7 процента россиян дают деньги врачам "скорой" (не более 500 рублей). "Эффективность и объем госмедицины в большей степени, чем частной, улучшают показатели здоровья населения. Увеличение доли государства в совокупных расходах на здравоохранение дает рост продолжительности жизни и снижает смертность в возрасте от 15 до 60 лет", - отмечают авторы исследования.