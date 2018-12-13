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13.12.2018 17:32
Рубрика: Экономика

Сам себе начальник

Самозанятые ускорят экономику
Текст: Евгений Гайва
В экономике будущего странам придется уделять приоритетное внимание созданию новых рабочих мест, чтобы избежать социальных потрясений, считают российские и зарубежные эксперты. Пока ответом общества на цифровизацию стал рост числа самозанятых.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В США уже около 20 процентов экономически активного населения - это люди, которые работают на себя, рассказал старший научный сотрудник Центра стратегического прогнозирования Атлантического совета (США) Роберт Мэннинг, выступая на международной конференции "Emertech 2018. Прорывные технологии: вызовы развитию общества и глобального управления". Доля таких людей будет расти и дальше в различных странах, считает эксперт. Увеличивается число самозанятых и в России.

Экономике будущего угрожает рост безработицы

С внедрением роботов, распространением цифровых технологий традиционные профессии становятся невостребованными. Рост безработицы - одна из основных угроз экономического развития будущего, говорит директор Центра стратегического прогнозирования Атлантического совета Мэтью Барроуз. С другой стороны, те же цифровые технологии дают возможность найти себе занятие самостоятельно.

Фото: AP
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Современное обучение также неадекватно ситуации, добавляет Мэннинг. "Трудовые функции, которые нужны сегодня, уже не всегда способны выполнять выпускники вузов", - говорит он. Полученных знаний недостаточно, они быстро устаревают. Потому придется обучаться всю жизнь.

Ведущие державы уже включились в гонку создания искусственного интеллекта. Скоро появятся авто и другой транспорт без водителей. Вслед за развитием интернет-торговли будут внедряться 3D-принтеры для распечатки купленных товаров. Так что готовиться к новым вызовам стоит уже сейчас.

"Технологическая трансформация вышла на поверхность", - отметил президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин. И модель, ориентированная на рост потребления, не в состоянии придать социальной динамике новое качество, сказал он. Должна поменяться сама стратегия экономического развития России, уверен ученый. Тогда и рост числа самозанятых может создать новые возможности для развития экономики.

Экономика Работа Рынок труда
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