Самозанятые ускорят экономику

В экономике будущего странам придется уделять приоритетное внимание созданию новых рабочих мест, чтобы избежать социальных потрясений, считают российские и зарубежные эксперты. Пока ответом общества на цифровизацию стал рост числа самозанятых.

В США уже около 20 процентов экономически активного населения - это люди, которые работают на себя, рассказал старший научный сотрудник Центра стратегического прогнозирования Атлантического совета (США) Роберт Мэннинг, выступая на международной конференции "Emertech 2018. Прорывные технологии: вызовы развитию общества и глобального управления". Доля таких людей будет расти и дальше в различных странах, считает эксперт. Увеличивается число самозанятых и в России.

Экономике будущего угрожает рост безработицы

С внедрением роботов, распространением цифровых технологий традиционные профессии становятся невостребованными. Рост безработицы - одна из основных угроз экономического развития будущего, говорит директор Центра стратегического прогнозирования Атлантического совета Мэтью Барроуз. С другой стороны, те же цифровые технологии дают возможность найти себе занятие самостоятельно.

Современное обучение также неадекватно ситуации, добавляет Мэннинг. "Трудовые функции, которые нужны сегодня, уже не всегда способны выполнять выпускники вузов", - говорит он. Полученных знаний недостаточно, они быстро устаревают. Потому придется обучаться всю жизнь.

Ведущие державы уже включились в гонку создания искусственного интеллекта. Скоро появятся авто и другой транспорт без водителей. Вслед за развитием интернет-торговли будут внедряться 3D-принтеры для распечатки купленных товаров. Так что готовиться к новым вызовам стоит уже сейчас.

"Технологическая трансформация вышла на поверхность", - отметил президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин. И модель, ориентированная на рост потребления, не в состоянии придать социальной динамике новое качество, сказал он. Должна поменяться сама стратегия экономического развития России, уверен ученый. Тогда и рост числа самозанятых может создать новые возможности для развития экономики.