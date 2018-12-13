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13.12.2018 20:37
Рубрика: Общество

Третий брат

Следственный комитет РФ помог сирийскому мальчику попасть к доктору Рошалю
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
Поздно вечером в московском аэропорту приземлился борт с необычным грузом - раненым сирийским ребенком.

Мальчика прямо со взлетного поля сразу доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Причем здесь ведомство Александра Бастрыкина?

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" рассказали, что у них действует координационный совет по оказанию помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооруженных конфликтов.

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Один из почетных членов совета - президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. В рамках работы этого совета СК организует выезды, в том числе в другие страны, для консультативной и практической помощи детям.

В начале декабря по поручению Бастрыкина его старший помощник Игорь Комиссаров вместе с директором НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерием Митишем выезжали в Сирию.

Цель поездки была благородная - консультативная и хирургическая помощь раненым детям. А также, как сказано в официальных документах, "проведения встреч для возможного содействия при создании центра при Дамасском госпитале для лечения тяжелораненых детей".

Если все сложится, то в этом центре при необходимости будут работать и российские врачи.

Самое страшное в госпиталях во время войны - это палаты, в котороых лежат раненые дети.

Во время осмотра детей в госпитале приехавшие гости увидели двух братьев. При взрыве минометного снаряда один из них - десятилетий мальчик - потерял ногу и лежал в госпитале с тяжелыми ранениями голени другой ноги. У второго брата рана была легче, а третий брат - погиб. Случилась эта трагедия почти два месяца назад.

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У самого серьезно раненного ребенка начались осложнения, которые могли привести к ампутации второй ноги. Ситуация была очень сложная.

К старшему помощнику председателя СКРИгорю Комиссарову обратилась мать пострадавших братьев с просьбой, а нельзя ли лечить ее сына в России. Об этом же просил и начальник военного госпиталя в Сирии.

Так было принято решение перевезти 10-летнего тяжелораненого ребенка в Москву для сложного хирургического лечения, чтобы сохранить единственную ногу.

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