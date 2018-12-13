Сооружение Юго-Восточной хорды начнется в 2019 году

В Москве продолжается беспрецедентное строительство дорожно-транспортной инфраструктуры. Только в текущем году сдали в эксплуатацию 52 искусственных сооружения - мостов, эстакад, пешеходных переходов, тоннелей и других объектов. Это вдвое больше, чем планировалось. Основная часть работ идет на новых хордах, которые замкнувшись, по сути, создадут четвертое транспортное кольцо.

Строительство Северо-Восточной хорды в Москве завершено на 70%. По участку от "Ярославки" до Открытого шоссе идет разработка документации, а отрезок от Дмитровского до Ярославского шоссе начнут строить уже в 2019 году. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

В дополнение к Северо-Западной, Северо-Восточной хордам и Южной рокаде, которые уже строятся, в следующем году должно стартовать строительство Юго-Восточной хорды. Она соединит шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, улицу Полбина, Третье транспортное кольцо, Курьяновский бульвар, Кантемировскую улицу и другие городские артерии. Новая магистраль протянется до Новой Москвы через развязку улицы Поляны с МКАД и выйдет на строящуюся трассу Солнцево - Бутово - Варшавка. "Мы рассчитываем, что строительство двух сложных участков от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и от Рязанского проспекта до улицы Полбина начнется уже в следующем году", - сообщил первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов. По его словам, в настоящий момент прорабатывается вся необходимая проектно-сметная и разрешительная документация. Полномасштабное строительство хорды будет развернуто уже в 2020 году. Тот, кто уже ездил по новому отрезку Северо-Восточной хорды до МКАД, легко может представить: там, где сейчас движение упирается в круговой съезд у станции МЦК "Андроновка", появится прямой проезд - это и будет началом ЮВХ.

Что касается СВХ, которая уже проложена примерно на 70%, то в 2019 году должно начаться строительство участка от Дмитровского до Ярославского шоссе. Соответствующий проект разработан и согласован. А вот по участку от "Ярославки" до Открытого шоссе ведется разработка градостроительной документации. Кроме того, проходят важные согласования и консультации с министерством природных ресурсов и экологии РФ - ведь трасса протянется по территории "Лосиного острова", и все усилия будут направлены на то, чтобы не навредить окружающей среде. "Процесс находится сегодня в стадии решения", - пояснил Петр Аксенов. Планируется, что основные участки всех московских хорд должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году. Это означает, что москвичи, по сути, смогут пользоваться новым четвертым транспортным кольцом. Съезды, дублеры и остальные инфраструктурные объекты могут быть достроены в 2022 году.

Кроме того, в 2018 году в столице построено рекордное количество пешеходных переходов - 250 единиц. По словам Аксенова, они возведены в рамках программы "Безопасный город" и оснащены лифтами, эскалаторами и пандусами, что существенно упрощает жизнь маломобильным гражданам, пожилым людям и семьям с детьми.

Активное строительство новых объектов шло и на территории Новой Москвы. С начала года там построили пять путепроводов через железные дороги. В результате пропускная способность на этих участках увеличилась как минимум вдвое.

Всего за последние 8 лет в Москве построено около 500 искусственных сооружений, 128 из которых - за последнюю трехлетку. В следующем году планируется завершить строительство более 55 км дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов. К наиболее значимым для города проектам можно отнести участок Северо-Западной хорды от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова, где будет обустроен еще и балочный мост; железнодорожный путепровод через Казанское направление МЖД от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы; разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе, а также путепровод через Курское направление МЖД от Кантемировской улицы до МКАД.