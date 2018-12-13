Сотрудники ГИБДД станут регистрировать автомобили в МФЦ

Сотрудники ГИБДД будут работать в Многофункциональных центрах (МФЦ) для ускорения процесса регистрации автомобилей. Соответствующий проект постановления Правительства РФ разработан МВД РФ и размещен на профильном портале.

В перечень госуслуг, которые ГИБДД сможет оказывать в МФЦ, войдут регистрационные действия с автомототранспортными средствами и прицепами к ним. Сейчас граждане могут лишь сдать в Многофункциональных центрах документы для экзамена на право управление транспортными средствами и получения водительского удостоверения при их замене и утрате. Однако с учетом времени на пересылку на оказание госуслуги уходит до 15 рабочих дней.

"Размещение в многофункциональных центрах сотрудников МВД России позволит гражданам получать государственную услугу в день обращения в сроки, установленные соответствующим административным регламентом", - отмечается на официальном сайте ведомства.