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13.12.2018 16:00
Рубрика: Спорт

"Спартак" проведет следующий матч РПЛ при частично закрытых трибунах

Текст: Данила Жиляев

Московский "Спартак" наказан за поведение болельщиков во время домашнего дерби против "Локомотива" (2:1) в рамках 16 тура Российской премьер-лиги. Ближайший матч РПЛ "красно-белые" проведут при частично закрытых трибунах.

Фото: Benjamin CREMEL / AFP
"Вильярреал" перед матчем со "Спартаком" остался без главного тренера

Такое решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС). Как сообщил журналистам глава КДК Артур Григорьянц, "Спартак" наказан за скандирования фанатами кричалок расистского содержания в адрес голкипера "Локомотива" Гилерме.

Таким образом, на ближайшую игру национального первенства будет закрыта трибуна В стадиона "Спартака" в Тушино. Кроме того, клуб оштрафован на 300 тысяч рублей. Отметим, что следующим соперником "красно-белых" в РПЛ станет "Краснодар", эта игра состоится в марте 2019 года.

А сегодня вечером "Спартак" проведет последний матч в этом календарном году. Москвичи в гостях сыграют с "Вильярреалом" в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы, в случае победы подопечные Олега Кононова выйдут в плей-офф турнира. Матч начнется в 20:55 по московскому времени, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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