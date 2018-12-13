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13.12.2018 21:46
Рубрика: В мире

Штраф за репост

Суд в ФРГ признал нарушением ссылку на статью в "Дойче велле"
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
Суд баварского города Аугсбург признал виновным в распространении в соцсетях фотографий с символикой, признанной немецким законом экстремистской, иностранца, подавшего заявку на убежище в ФРГ. В этом вердикте не было бы ничего необычного, если бы речь не шла о репосте статьи вместе с иллюстрацией, вполне легально опубликованных на портале "Немецкой волны" (Deutsche Welle).
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Свастику могут разрешить использовать в просветительских целях

Подробности этой истории можно прочитать там же. Переехавший из России в Грузию, а оттуда перебравшийся в Германию Мохмад Абдурахманов был приговорен к штрафу в размере 1125 евро за две публикации на своей страничке в Facebook. Одна из них была ссылкой на мартовскую статью "Немецкой волны". На фотографии к ней изображены пятеро вооруженных мужчин с закрытыми лицами, причем у двоих из них на головных уборах видна символика террористической группировки "Исламское государство", которая в судебном порядке запрещена как в России, так и с 2014 года в Германии. Фото, в свою очередь, было приобретено DW у фотоальянса ZUMA Press - так оно подписано. Между тем суд счел, исходя из формальных признаков, что репост этой журналистской публикации под названием "Откуда берут оружие боевики ИГ" следует считать противоправным действием. Сторона защиты собирается оспорить судебное решение. Добавлю, что подобных прецедентов в немецкой юридической практике до сих пор не случалось.

В мире Европа Германия
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