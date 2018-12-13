Тереза Мэй отказалась возглавлять консерваторов на выборах в 2022 году

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась возглавлять Консервативную партию на очередных всеобщих выборах в 2022 году. Политик заявила об этом в Брюсселе, куда прибыла накануне для участия в саммит Евросоюза. Стороны собираются обсудить вопрос выхода Соединенного Королевства из ЕС, передает издание The Washington Post.

"Думаю, будет правильным, если партия пойдет на эти выборы с новым лидером", - заявила она.

Отношения главы британского правительства с однопартийцами накануне обострились на фоне дискуссии по брекзиту. Парламентарии-консерваторы инициировали голосование и попытались вынести вотум недоверия Терезе Мэй. Однако ее оппоненты так и не смогли набрать необходимого количества голосов.

В поддержку премьера высказались 200 парламентариев. При этом против нее проголосовали 117 законодателей. Такие данные привел глава комитета 1922 Консервативной партии Грэм Брейди.

Премьер Великобритании сохранила свой пост и, очевидно, продолжит вести Соединенное Королевство к выходу из Евросоюза.