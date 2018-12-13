Тереза Мэй сохранила премьерский пост

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сохранила пост главы правительства страны и продолжит вести Соединенное Королевство к выходу из Евросоюза. Оппоненты политика из числа депутатов от правящей Консервативной партии не смогли набрать достаточное количество голосов для вынесения ей вотума недоверия.

Как передает агентство Reuters, 200 парламентариев-консерваторов высказались в поддержку Терезы Мэй. При этом против нее проголосовали 117 законодателей. Такие данные озвучил глава комитета 1922 Консервативной партии Грэм Брейди.

Ранее серьезное недовольство в рядах партии тори вызвали условия по брекзиту, которые Тереза Мэй пытается согласовать с европейскими партнерами. Сегодня она отправится в Брюссель для участия в саммите ЕС и продолжения переговоров по выходу Лондона из объединения. По словам британского премьера, она видит своей задачей обеспечение выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.