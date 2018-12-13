Транзитные грузы поедут по России быстрее

Федеральная таможенная служба в 2019 году начнет эксперимент: документы на транзитные грузы, идущие по территории России и Беларуси, будут оформлять в электронном виде. Пока нововведение коснется только грузовых составов, проходящих между двумя железнодорожными станциями - Наушки (Россия) и Брест (Беларусь).

Тем не менее решение важно: это первый шаг к так называемому бесшовному транзиту грузов по всей территории ЕАЭС. Впоследствии к эксперименту должны будут присоединиться таможни и операторы железных дорог Армении, Казахстана и Киргизии. Речь идет о том, что грузы по всей территории Евразийского союза - и с севера на юг, и с запада на восток - будут перемещаться по железной дороге без задержек. Грузы из Европы можно будет возить через Транссибирскую магистраль в Казахстан, Китай, Монголию гораздо быстрее, чем сейчас.

"В перспективе при любой трансграничной перевозке - например, из Европы в Китай и обратно, документы будут оформляться в электронном виде один раз в стране отправления. Весь пакет будет доступен в режиме online для железнодорожных администраций и государственных контролирующих органов по всему маршруту следования. Это ускорит процесс проведения таможенных процедур, увеличит скорость доставки грузов и повысит конкурентоспособность железнодорожного транспорта на мировом рынке транзитных перевозок", - рассказали "РГ" в пресс-службе РЖД.

В перспективе при любой трансграничной перевозке, например, из Европы в Китай и обратно, документы будут оформляться в электронном виде один раз в стране отправления

Производители многих стран заинтересованы в этом. Например, финны выразили интерес к отправке контейнерных поездов с целлюлозой в Китай через Россию и Казахстан. "Но для пропуска такого транзита должны договориться между собой четыре железные дороги и четыре таможни соседних государств. Мы предложили финнам начать эту работу "на двоих", чтобы продемонстрировать работоспособность схемы другим "соседям". Они увидят, что это интересная идея, и присоединятся к нам", - пояснил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

Минфин уже разработал порядок, по которому перевозчики будут предоставлять в ФТС информацию о месте нахождения транзитного железнодорожного состава. Документ опубликован на портале нормативных актов и сейчас находится в стадии обсуждения. В течение полугода после его вступления в силу ФТС должна будет внести изменения в свою автоматизированную информационную систему.

Таможня уже довольно давно развивает свои электронные сервисы. Закончился эксперимент, позволяющий владельцам грузов в электронном виде подтвердить обоснованность применения нулевой ставки НДС при экспорте. В личном кабинете на сайте ФТС можно подать электронную транзитную декларацию. "Таможня, коллеги из налоговой службы и железная дорога уже близки к тому, чтобы с нового года отказаться от бумажных товарно-транспортных накладных. Участники ВЭД будут избавлены от необходимости проштамповывать их в таможне, чтобы получить подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте. Со следующего года эти документы можно будет перевести в электронный формат, - рассказал Руслан Давыдов.