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13.12.2018 20:18
Рубрика: Власть

Выше Америки

Ту-160 пролетели над Карибским морем
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
Как и планировалось, два наших ракетоносца Ту-160 выполнили длительный полет над Карибским морем, во время которого в том числе отработали взаимодействие с истребителями Венесуэлы.
В декабре в Венесуэле "плюс" 30. Но в кабине Ту-160 летчикам комфортно. Фото: EPA В декабре в Венесуэле "плюс" 30. Но в кабине Ту-160 летчикам комфортно. Фото: EPA
В декабре в Венесуэле "плюс" 30. Но в кабине Ту-160 летчикам комфортно. Фото: EPA

Своими впечатлениями об этом вылете поделился замкомандира полка подполковник Павел Бурдаков. Прежде всего он подчеркнул, что Ту-160 работали в чужом небе с соблюдением всех международных правил. Пара ракетоносцев выполнила воздушное патрулирование над Карибским морем и над территорией Венесуэлы. Это, в общем-то, традиционная для "стратегов" задача. По маршруту к нашим самолетам подходили истребители F-16 и Су-30 Боливарианской республики. Они какое-то время сопровождали ракетоносцы, но в целом, по словам Бурдакова, "мы решали свои задачи, они - свои".

- Полет шел в штатном режиме. Из особенностей - тепло здесь, красивые пейзажи, - поделился офицер. - Но в кабине было прохладно, система кондиционирования справлялась. Однако контраст чувствовался. Вроде бы понимаешь, что на дворе декабрь, а тут "плюс" 30-35.

Командующий Дальней авиации России Сергей Кобылаш дополнил рассказ кое-какими деталями. Оказывается, к стартам в Латинской Америке экипажи готовились еще дома, на базовых аэродромах. Так что этот полет не стал для авиаторов неожиданным. Но для того чтобы они чувствовали себя в незнакомом небе комфортнее, взлет Ту-160 запланировали на 5 часов утра. По авиационным меркам это считается ночью и относится к полетам в темное время суток.

Фото: EPA
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Генерал объяснил, что сделали так по двум причинам: чтобы отработать старт ночью с незнакомого аэродрома и чтобы немного "уйти" от местных высоких температур. "Экипажи пролетели более 8 тысяч километров, - сообщил Кабылаш. - Никаких, даже малейших отказов авиатехники не наблюдалось. Это еще раз подтвердило высокую надежность наших самолетов".

Командующий также упомянул, что в районе аэродрома Майкетия достаточно интенсивно летает гражданская авиация. Поэтому экипажам Ту-160 было полезно получить опыт взаимодействия с командным пунктом и пунктами управления и наведения ВВС Венесуэлы.

Напомним, что в минувший понедельник российская авиагруппа прилетела в Латинскую Америку, чем вызвала большое недовольство властей США. Там поспешили объявить, что командировка Ту-160 в Венесуэле продлится до пятницы. Удивительная "осведомленность" Вашингтона о планах наших военных вызывает по меньшей мере недоумение. Тем более что в Минобороны России точной даты возвращения стратегических бомбардировщиков домой не называют.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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