"Пока точную цифру сказать не могу, - отметил он. - Всего на Хайнане застряли 2,4 тысячи российских туристов. На сегодня вывезли 1,2 тысячи. В субботу будут отправлены домой еще 400 человек. Не будем загадывать, но, думаю, за выходные всех вернем".
Тем временем руководитель Ростуризма Олег Сафонов провел встречу с представителями посольства Китая в России и передал просьбу о содействии в срочном выделении слотов (время на взлет или посадку судна) в аэропорту Хайкоу для дополнительных вывозных рейсов. В международных аэропортах это очень сложная процедура.
Пока туристов возвращали домой в основном силами перевозчика "ИрАэро", который сотрудничал с "Жемчужной рекой". Но не у всех туристов есть на руках обратные билеты, более того, туроператор выписывал маршрутные квитанции на несуществующие рейсы, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Между тем еще в памятном 2014 году, когда один за другим банкротились туроператоры как раз в самый разгар летнего сезона, вышло постановление правительства, запрещающее продавать людям туры без обратных билетов. Более того, маршрутными квитанциями туда и обратно туристы должны быть обеспечены за 24 часа до вылета. Затем эта норма была закреплена в законе. Но права туристов нарушаются сплошь и рядом. "Только что мы имели похожую ситуацию с "Натали турс". А сколько всего было до этого. Так будет происходить и дальше, если не будет создана многоступенчатая система контроля за деятельностью туроператоров, турагентов и авиаперевозчиков. Мы об этом постоянно пишем во всех наших обращениях - можно принять какие угодно изменения в закон, но он не будет работать эффективно", - отметил Александр Осауленко.
По мнению директора "Турпомощи", часть функций контроля могла бы взять на себя сама ассоциация, часть - региональные структуры, отвечающие за туризм, часть - Ростуризм. Это все надо прописать в законе и выделить необходимые финансовые ресурсы.
"Министерство культуры, несмотря на свой статус, также не могло выполнять функции контроля, потому что у них на это не было ни ставок, ни денег", - заметил Осауленко. По мнению экспертов "РГ", ситуацию не изменит даже введение электронной путевки. "Нужна именно межведомственная система контроля", - подчеркнул директор "Турпомощи".
"Жемчужная река" продавала туры на Хайнань за 25 тысяч рублей, турагент получал с них по 18 процентов комиссии, сообщили "РГ" в "Турпомощи". "Вопрос прежде всего к турагентствам. Они, что, не понимали, что ставят под огромный риск своих клиентов? Только авиабилеты на такое дальнее направление стоят как минимум в два раза дороже. Ну и к туристам вопрос - почему их не настораживала такая цена туров?" - заметил Осауленко.
Следствие
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами из числа руководства обществ с ограниченной ответственностью. Статья - 201 Уголовного кодекса РФ - "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".
Занимается расследованием Московское следственное управление на транспорте.
Вот что рассказал корреспонденту "РГ" первый заместитель руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации генерал-майора юстиции Сергей Помозов:
- По версии следствия, руководство "Жемчужной реки" не исполнило свои обязательства в рамках заключенного соглашения с авиакомпанией, в связи с чем были нарушены законные интересы и права граждан. Конкретно, руководство общества с ограниченной ответственностью, получив от граждан по договорам на оказание туристических услуг более 1 миллиона рублей, не исполнило свои обязательства в рамках соглашения с авиакомпанией, в связи с чем были нарушены интересы и права граждан на предоставление оплаченных услуг по перелету из России в Хайкоу и Санья (Китай) и обратно.
Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственнопм комитете на транспорте, в настоящее время по уголовному делу идет сбор необходимой доказательственной базы. То есть следствие в самом разгаре.
Если сотрудники СКР состав преступления найдут, то руководству туроператора придется отвечать по закону.
Им грозит в лучшем случае штраф до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет. Возможны принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Максимально, что грозит подозреваемым, это - лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Но кроме уголовного дела впереди у бизнесменов, скорее всего целая серия судов, по искам от контрагентов. И там "светятся" огромные суммы.
Уже известно, что в дальнейшем авиакомпания намерена отстаивать свои финансовые интересы в суде. "ИрАэро", уже готовит документы в суд. На сегодняшний день долг "Жемчужной реки" - 2,3 миллиона рублей, к которым добавят два процента. Поинформации "ИрАэро", у "Жемчужной реки" есть долги и перед другими компаниями.