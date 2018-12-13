Для того чтобы вывезти всех российских клиентов обанкротившегося туроператора "Жемчужная река" с китайского острова Хайнань, придется впервые распечатать резервный фонд "Турпомощи", рассказал "РГ" директор ассоциации Александр Осауленко.

"Пока точную цифру сказать не могу, - отметил он. - Всего на Хайнане застряли 2,4 тысячи российских туристов. На сегодня вывезли 1,2 тысячи. В субботу будут отправлены домой еще 400 человек. Не будем загадывать, но, думаю, за выходные всех вернем".

Тем временем руководитель Ростуризма Олег Сафонов провел встречу с представителями посольства Китая в России и передал просьбу о содействии в срочном выделении слотов (время на взлет или посадку судна) в аэропорту Хайкоу для дополнительных вывозных рейсов. В международных аэропортах это очень сложная процедура.

Западня, в которую попали наши туристы на Хайнане, настолько серьезная, что придется тратить средства резервного фонда "Турпомощи", чтобы вернуть людей домой

Пока туристов возвращали домой в основном силами перевозчика "ИрАэро", который сотрудничал с "Жемчужной рекой". Но не у всех туристов есть на руках обратные билеты, более того, туроператор выписывал маршрутные квитанции на несуществующие рейсы, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Между тем еще в памятном 2014 году, когда один за другим банкротились туроператоры как раз в самый разгар летнего сезона, вышло постановление правительства, запрещающее продавать людям туры без обратных билетов. Более того, маршрутными квитанциями туда и обратно туристы должны быть обеспечены за 24 часа до вылета. Затем эта норма была закреплена в законе. Но права туристов нарушаются сплошь и рядом. "Только что мы имели похожую ситуацию с "Натали турс". А сколько всего было до этого. Так будет происходить и дальше, если не будет создана многоступенчатая система контроля за деятельностью туроператоров, турагентов и авиаперевозчиков. Мы об этом постоянно пишем во всех наших обращениях - можно принять какие угодно изменения в закон, но он не будет работать эффективно", - отметил Александр Осауленко.

По мнению директора "Турпомощи", часть функций контроля могла бы взять на себя сама ассоциация, часть - региональные структуры, отвечающие за туризм, часть - Ростуризм. Это все надо прописать в законе и выделить необходимые финансовые ресурсы.

Половина туристов уже вернулась с Хайнаня домой. Фото: vesti.ru

"Министерство культуры, несмотря на свой статус, также не могло выполнять функции контроля, потому что у них на это не было ни ставок, ни денег", - заметил Осауленко. По мнению экспертов "РГ", ситуацию не изменит даже введение электронной путевки. "Нужна именно межведомственная система контроля", - подчеркнул директор "Турпомощи".

"Жемчужная река" продавала туры на Хайнань за 25 тысяч рублей, турагент получал с них по 18 процентов комиссии, сообщили "РГ" в "Турпомощи". "Вопрос прежде всего к турагентствам. Они, что, не понимали, что ставят под огромный риск своих клиентов? Только авиабилеты на такое дальнее направление стоят как минимум в два раза дороже. Ну и к туристам вопрос - почему их не настораживала такая цена туров?" - заметил Осауленко.