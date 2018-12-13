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13.12.2018 20:13
Рубрика: Общество

Бацилла под прицелом

Микрочип против инфекций
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" вместе со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера создали экспресс-метод анализа инфекций. Он позволяет распознавать опасные микробы и при этом показывает, к каким антибиотикам они имеют устойчивость.

Обычно для этого используют чашку Петри, в которой микроб "вызревает" 5-7 дней, после чего его можно исследовать под микроскопом. А новый метод основан на миниатюрной "лаборатории-на-чипе", которая уместится на ладони.

Благодаря специальной технологии и нанопористым пластинам бактерии в ней можно "поймать" на ранней стадии роста: весь анализ автоматизирован и занимает чуть больше трех часов. Такой экспресс-тест может определять до четырех патогенов одновременно. При этом всего в его "багаже" - 20 самых распространенных инфекций, с которыми чаще всего сталкиваются врачи.

Фото: Depositphotos.com
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А это значит, что у специалистов в кабинетах может появиться очень полезный помощник: им не придется назначать антибиотики методом "проб и ошибок" - достаточно взять анализ, и через три часа он покажет, какой микроб "завелся" у больного и каким препаратом эффективнее лечить.

Разработчики уже получили патент на технологию и планируют запустить ее в производство.

Общество Наука
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