Украинская журналистка нарушила правила пребывания в России

Новости

На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря 14:39
В Ростовской области открыли завод по производству ветряных башен 14:38
В аэропорту Шереметьево поставили инновационные "курилки" 14:35
Наркополицейские задержали автомобиль с мининарколабораторией 14:34
Одобрены проекты планировки кварталов по реновации в трех районах Москвы 14:30
Налогоплательщикам будет проще "общаться" с налоговиками 14:26
Организатор убийства Старовойтовой подал прошение об УДО 14:22
Парламент Австрии предоставит гражданство жертвам холокоста 14:20
Израильская армия блокировала фактическую столицу Палестины 14:16
Серийное купе Volkswagen Teramont: первые фотографии 14:14
Морозова и Корастылев выиграли сингл-микст на этапе Кубка IBU 14:04
В Сочи из-под завалов рухнувшего барака достали двух мужчин 14:02
Посол Италии в РФ призвал не политизировать "Северный поток-2" 14:00
Представлен неожиданный список главных угроз для Европы 14:00
В Вологде завершился кинофестиваль "Свидание с Россией" 13:59
Преступники финансировали террор под видом сбора средств для Африки 13:52
Сотрудничество с регионами РФ Лукашенко считает одной из основ отношений СГ 13:46
В Казани после отравления школьников крысиным ядом завели дело 13:46
В Сочи инженеру "Водостока" предъявили обвинение в гибели ребенка 13:46
Петербургскую аптечную сеть накажут за отсутствие льготных лекарств 13:38
МИД Беларуси подтвердил неизменность миграционной политики 13:35
Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека 13:20
СМИ: Новая жена Шнурова урезала зарплаты музыкантам "Ленинграда" 13:20
Ожирение назвали причиной развития 13 видов рака 13:14
Певица Майли Сайрус подтвердила, что появится в "Черном зеркале" 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 12:41
Рубрика: В мире

Украинская журналистка нарушила правила пребывания в России

Текст: Владимир Полетаев

Преображенский райсуд Москвы принял решение о депортации украинской журналистки Елены Вищур, больше известной под фамилией Бойко. Согласно судебному решению, женщину должны депортировать из страны за нарушение правил пребывания на территории России.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда. Доказано, что с августа нынешнего года она незаконно находилась на территории России. Суд принял решение о ее депортации на основании ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ - за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Клинцевич: Порошенко нарочно пугает избирателей войной с Россией

До недавнего времени дважды в СМИ появлялось сообщение об исчезновении Бойко на территории нашей страны. В частности, сообщалось со ссылкой на журналиста Руслана Осташко, что "пропажа" Бойко может быть связана с ее расследованием деятельности экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого на Украине, и его супруги Марии Максаковой.

По сообщению РИА Новости, писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов подготовил запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой опротестовать решение суда о ее депортации. Он отметил, что журналистке "реально угрожают на Украине, где в случае выдворения ее туда может ожидать расправа".

В мире экс-СССР Украина Общество СМИ и соцсети
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря
Госдума вводит контроль снятия наличных по картам иностранных банков
Пожар в ТЦ "Мега Белая дача" потушен
Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата
Украинская журналистка нарушила правила пребывания в России