Украинская журналистка нарушила правила пребывания в России

Преображенский райсуд Москвы принял решение о депортации украинской журналистки Елены Вищур, больше известной под фамилией Бойко. Согласно судебному решению, женщину должны депортировать из страны за нарушение правил пребывания на территории России.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда. Доказано, что с августа нынешнего года она незаконно находилась на территории России. Суд принял решение о ее депортации на основании ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ - за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ.

До недавнего времени дважды в СМИ появлялось сообщение об исчезновении Бойко на территории нашей страны. В частности, сообщалось со ссылкой на журналиста Руслана Осташко, что "пропажа" Бойко может быть связана с ее расследованием деятельности экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого на Украине, и его супруги Марии Максаковой.

По сообщению РИА Новости, писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов подготовил запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой опротестовать решение суда о ее депортации. Он отметил, что журналистке "реально угрожают на Украине, где в случае выдворения ее туда может ожидать расправа".