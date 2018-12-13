В Брюсселе на саммите Евросоюза Тереза Мэй пыталась спасти соглашение, которое устанавливает рамки сотрудничества Британии с Европейским союзом после "брекзита". А ее собеседники на всякий случай готовились к сотрудничеству без соглашения.

Главы государств и правительств ЕС собрались в четверг на двухдневную экстренную встречу, на которой они собирались обсудить множество вопросов - от миграции до бюджета союза на 2021-2027 годы. Но все же главной темой саммита стал, конечно, "брекзит".

Глава Евросовета Дональд Туск в письме, разосланном участникам саммита накануне, отметил: "Учитывая серьезность ситуации в Британии, позвольте мне начать с "брекзита". Предполагается, что мы выслушаем премьера Соединенного Королевства, а позже встретимся в кругу 27 глав государств, чтобы обсудить ситуацию и сделать соответствующие выводы. Поскольку время уходит, мы также обсудим, как сегодня выглядит подготовка к сценарию "брекзита" без соглашения".

Этот сценарий на сегодняшний день наиболее вероятен, ведь соглашение должно быть одобрено британским парламентом, а значит, в нынешнем виде у него нет шансов. Главным спорным пунктом документа остается отсутствие "жесткой" границы между двумя Ирландиями - британской и европейской, которое вынудит Соединенное Королевство находиться в таможенном союзе до тех пор, пока стороны не найдут другого решения проблемы. В этом вопросе не хотят уступать европейцы, вставшие на защиту остающейся в ЕС Республики Ирландии, и отказываются идти на компромисс "твердые" сторонники "брекзита".

Итог: именно из-за ирландского вопроса Тереза Мэй перенесла назначенное на вторник голосование по соглашению на неопределенный срок. Это переполнило чашу терпения и в среду в консервативной партии прошло голосование по вопросу о доверии Терезе Мэй как главе тори и, соответственно, правительства. Голосование подтвердило, что большинство - 200 депутатов-консерваторов - поддерживают премьера, однако стало ясно, что каждый третий - 117 депутатов ее собственной партии - ей не доверяет. В четверг утром Мэй отправилась в Брюссель с безнадежной миссией уговорить европейских лидеров помочь ей с проведением соглашения через свой парламент. И поскольку все авторитетные политики в ЕС, начиная с главы Еврокомиссии и заканчивая канцлером ФРГ, неоднократно заявляли, что текст "сделки", уже утвержденный на саммите 25 ноября, изменить невозможно, у премьера Британии осталась одна надежда - добиться от Брюсселя гарантий того, что ее страна не будет вынуждена оставаться в таможенном союзе навсегда. В противном случае голосование в британском парламенте, которое должно состояться до 21 января следующего года, не будет иметь никакого смысла, а вот приготовления ЕС к прощанию с Британией без соглашения о "разводе" окажутся вполне осмысленными.