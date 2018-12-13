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13.12.2018 16:55
Рубрика: Экономика

Еда в один клик

В интернете стали чаще покупать продукты питания
Текст: Екатерина Ясакова
Россияне стали активнее покупать в интернете продукты питания. По данным исследования холдинга "Ромир", рост таких онлайн-покупок в этом году составил 40 процентов, а это значит, что Россия догоняет зарубежные страны, где этот сегмент электронной торговли развивается весьма стремительно.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

"Еда - одна из категорий, которая набирает наибольшую популярность в интернете. Сюда клиент возвращается в среднем 8,4 раза в год. Следующая по популярности категория - детские товары, где клиенты возвращаются 4,5 раза в год", - рассказал "Российской газете" президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Примечательно, что еду начинают продавать непрофильные компании, которые ранее торговали одеждой или бытовой техникой. Работают над омниканальными моделями и традиционные торговые сети.

Заказывать товары большинство клиентов предпочитают с мобильных устройств. Это непосредственно влияет на распространение услуг локальных компаний, базирующихся в социальных сетях. Например, в сети Инстаграм есть множество страниц, предлагающих быстро и недорого доставить еду. Наценка действительно бывает минимальной. И спрос растет.

Российские интернет-покупатели вообще более решительные, чем покупатели из стран Западной, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Примерно четверо из десяти отметили, что всегда доводят процесс покупки до конца, говорится в исследовании компании SAP. По данным ее аналитиков, в онлайне по продажам лидирует категория "одежда, обувь и аксессуары". На втором месте - цифровые устройства, на третьем - развлечения. Среди остальных категорий товаров покупатели выделили косметику, товары для животных, путешествия, финансовые услуги и покупку мебели.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Что ждет российскую интернет-торговлю

Что касается соцсетей, то недавно исследование сервиса "Яндекс.Касса" и агентства Data Insight показало: российский рынок торговли в соцсетях вырос до размера, сравнимого с классическим онлайн-ритейлом. К весне 2018 года его объем составил почти 600 миллиардов рублей.

Однако основная часть продаж в соцсетях находится в серой зоне. В большинстве случаев физические лица не регистрируют свой бизнес и принимают деньги переводом на банковскую карту. А значит, покупателям следует внимательно относиться к таким товарам, особенно к продуктам питания. "Покупателям в соцсетях стоит быть осторожнее - предъявить претензии по качеству товара или вернуть его нелегальному продавцу практически нереально", - отметил Максимилиан Гришин, юрист международной юрфирмы "Ильяшев и партнеры".

Экономика Товары и цены
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