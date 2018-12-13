В Минске завершились съемки сериала " Сильная слабая женщина " "Киностудии КИТ" по заказу телеканала "Россия". Это - восьмисерийная история талантливой девушки из провинции, прошедшей через все перипетии судьбы в борьбе за свою мечту. Сюжет охватывает период с начала 90-х по конец "нулевых" - годы, ставшие своеобразным рубежом не только в жизни героини, но и всей страны.

История начинается весной 1989 года, в провинциальном городке Казимове. Нина Голубева (ее играет Александра Власова - прим. ред.) заканчивает школу с медалью и мечтает стать модельером. Первая серьёзная влюбленность в 22-летнего сына прокурора Вадима (Дмитрий Власкин) оборачивается тяжелым испытанием. В начале "лихих 90-ых" Нина переезжает с ребенком в неприветливую Москву и учится полагаться только на себя.

Самый близкий человек для Нины - ее строгий дедушка Григорий Иванович, его играет Заслуженный артист России, Народный артист Беларуси Владимир Гостюхин.

Владимир Гостюхин сыграл в кино более 70 ролей, но самая его выдающаяся роль в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение", который был снят по повести белорусского классика Василя Быкова. Фильм положили на полку. Но после того, как Элем Климов показал его первому секретарю ЦК Компартии Белорусской ССР Петру Машерову, фильм был принят без единой поправки. Лента имела оглушительный успех: на Берлинском фестивале получила престижнейшую премию ФИНПРЕССИ.

Герой Гостюхина в сериале "Сильная слабая женщина", разменяв седьмой десяток, неожиданно находит личное счастье с Валентиной Ивановной, которая работает консьержкой у него в доме. Возлюбленную героя Гостюхина играет актриса Наталья Аринбасарова.

В сериале зрители увидят заслуженную артистку России Ольгу Кабо в совершенно не типичной роли: она играет бывшую свекровь Нины, прокурора. Женщину деспотичную и жестокую. Смысл своей жизни она видит в сыне, для которого творит светлое будущее в виде династического брака. Но в начале "нулевых" теряет все и платит высокую цену за разрушенное счастье Вадима и Нины.

- В основе сериала интересная история, - рассказывает Ольга Кабо. - У меня прекрасные партнеры, в нашей команде удивительные Владимир Гостюхин и Наталья Аринбасарова. Великое счастье, когда тебя окружают такие профессиональные, тонкие актеры и просто чуткие люди. С режиссером Катей Двигубской мы знакомы давно и каждый раз, когда мы встречались, разговаривали о том, как бы хорошо было что-то сделать вместе. И вот, наш час настал. Она пригласила меня на эту картину и предложила совершенно необычную для меня роль: вначале у нас 90-е годы, я играю прокурора, с таким металлическим стержнем. Такую женщину, которая всех строит, выстраивает свою жизнь, бескомпромиссно отслеживает личную жизнь сына. Но времена меняются: в конце истории - это совершенно другая женщина. Слабая, находящаяся у черты бедности, борющаяся с тяжелым заболеванием. Мне очень интересно было поработать в этом проекте, интересно быть разной, попробовать сыграть две жизни, два возраста.