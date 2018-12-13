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Рубрика: Спорт

Странные вопросы

Австрийская полиция пообщалась с нашими биатлонистами
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
Женским спринтом в австрийском Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира по биатлону.

А накануне в расположении сборной России побывала австрийская полиция. Как сообщается в официальном заявлении Союза биатлонистов России (СБР), "представители полиции провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира-2017, который проходил в Хохфильцене". Турнир, напомним, состоялся с 8 по 19 февраля.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Чуть позже с заявлением выступил Международный союз биатлонистов (IBU), из которого можно сделать следующие выводы. Во-первых, расследование инициировано австрийской Центральной прокуратурой по уголовным преследованиям за экономические преступления и коррупцию. Во-вторых, в списке подозреваемых десять человек. Конкретные имена не называются, но, по неофициальной информации, в числе прочих речь идет об экс-тренере сборной Александре Касперовиче, а также биатлонистах Евгении Гараничеве, Александре Логинове, Антоне Шипулине, Алексее Волкове и Ирине Старых. Интересно, что Шипулин, Гараничев и Логинов принимали участие в этапе Кубка мира, которых проходил в Хохфильцене в декабре того же 2017 года, , но тогда полиция к ним не приезжала.

"Обвиняемым была передана информация о расследовании в соответствии с уголовными процессами, принятыми на территории Австрии. Обыска и допросов не производилось", - говорится в заявлении IBU.

Добавим, что Логинов, Гараничев и Старых, вошедшие в состав сборной на нынешний этап в Хохфильцене, несмотря на расследование, примут участие в соревнованиях.

Важное уточнение: по австрийским законам нарушение антидопинговых правил является уголовным преступлением. Полиция задействована именно поэтому. Со сборной уже работают сотрудники посольства РФ в Австрии. Сегодня в расположение команды должен прибыть президент СБР Владимир Драчев.

Спорт Биатлон
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