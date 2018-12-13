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13.12.2018 18:29
Рубрика: Власть

Запишут в штрафники

Верховный суд обсудит, как давать рассрочку при выплате уголовных штрафов
Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России подготовил специальные разъяснения, как осужденному заменить мягкое наказание более строгим, если мягкое не пошло впрок.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Например, если суд назначил осужденному штраф, а тот не заплатил. 13 декабря пленум Верховного суда России рассмотрел проект поправок в два постановления, разъясняющих вопросы назначения и изменения наказаний. Изменились законы, кроме того практика выявила определенные проблемы, и потребовалось отдельно прояснить некоторые вещи.

Один из вопросов, который обсуждается, в каком случае уместно второй раз поставить вопрос о рассрочке. Закон позволяет предоставить осужденному рассрочку до пяти лет, если тот не может заплатить штраф сразу. Этот вопрос должен решать суд при вынесении приговора. Однако, если изначально рассрочку не дали, а заплатить не получается, может ли осужденный вновь попросить о рассрочке вместо замены на более строгое наказание?

Есть два предложения: ввести мягкий подход, разрешить обсуждать рассрочку и даже дать осужденному время на подготовку документов, подтверждающих тяжелое положение. Другой: не смягчаться, так как поезд ушел.

При невыплате штрафа осужденного могут отправить в тюрьму

Особенно актуален вопрос при штрафах за коррупционные преступления. При невыплате осужденного могут отправить в тюрьму. Когда гражданин попался на коррупции, ему могут назначить штраф, кратный размеру взятки. Например, взял 100 тысяч, эту сумму умножат на 50, получится 5 миллионов, такой и будет штраф. Смысл подобного подхода в том, чтобы прежде всего разорять коррупционеров. Для многих самое страшное наказание - лишиться денег.

Фото: Олеся Курпяева
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Но порой бывает, что таких денег нет даже у коррупционера. По данным Судебного департамента, за полгода суды заменили штрафы на другое наказание 30 осужденным за коррупционные преступления. Общая сумма их долга составила 40 миллионов рублей. Из них 14 человек, не сумевших в общей сложности заплатить 38 миллионов рублей штрафа, отправились за решетку. Остальные получили альтернативные наказания, скажем, обязательные или принудительные работы.

Как уже объяснял Верховный суд, сам факт невыплаты штрафа является поводом заменить наказание. Раньше суды требовали доказать, что осужденный злостно уклоняется от выплаты: прячет деньги, избегает приставов и т.п. Нет, в данном случае это не главное. Раз человек не заплатил, должен ответить иначе.

Но в готовящемся проекте обращается внимание, что уважительные причины надо учитывать, например, если человек находился больнице и поэтому не смог в срок расплатиться.

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