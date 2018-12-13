Владимир Путин рассказал о значении Конституции

Владимир Путин назвал Конституцию фундаментом российской правовой системы и напомнил, как Основной Закон помог сохранить целостность страны. По словам президента, все проблемы и текущие трудности будут преодолены при уважении и соблюдении Конституции.

Президент пообещал, что все проблемы и трудности в стране будут преодолеваться при соблюдении и уважении норм Основного Закона. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Такие заявления Владимир Путин сделал в среду на торжественном приеме в Кремле в честь 25-летия Конституции.

"Поздравляю всех вас со знаменательным юбилеем - 25-летием Конституции Российской Федерации! Этот высший правовой акт принят всенародным голосованием. Именно свободный выбор народа как единственного источника власти и носителя суверенитета обеспечил Конституции ее безусловную легитимность", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что граждане сделали выбор в пользу Конституции ради своей страны, себя, своей семьи, своих детей. "Остановили ту очень тревожную ситуацию, которая развивалась в стране, и оставили этот урок, урок примирения и солидарности для потомков", - сказал Путин. Он напомнил, как Конституция позволила избежать территориального распада страны.

"Конституция стала решающим вкладом в преодоление жесткого политического кризиса и гражданского противостояния начала 90-х. Как документ прямого действия, она позволила избежать катастрофы территориального распада, укрепила государственность и суверенитет нашей страны", - пояснил глава государства.

Владимир Путин рассказал, как при подготовке проекта Конституции к всенародному голосованию были привлечены и участвовали представители регионов, политических партий, общественных движений. "Их позиции далеко не всегда совпадали. Но побеждали стремление находить компромисс, мудрость, ответственность за страну", - подчеркнул глава государства.

Конституция позволила избежать территориального распада страны

В итоге Конституция стала фундаментом развития российской правовой системы. "Конституция и все ее статьи - это вершина российской правовой системы и одновременно фундамент ее развития. На этой конституционной основе выстроено все действующее российское законодательство", - заявил президент. Он также указал на то, что вся современная история российского парламентаризма - обеих палат Федерального Собрания - также ведет свой отсчет с 12 декабря 1993 года.

"Текст Конституции не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм", - пояснил российский лидер.

Президент напомнил, как стремительно изменяется в настоящее время мир. По словам Владимира Путина, российская Конституция помогает стране идти в ногу со временем, "не изменяя себе, отстаивать свои национальные интересы". "Мы проводим независимую внешнюю политику, ищем достойные ответы на современные вызовы, опираясь на ее принципы и ценности, и осознаем, что сегодня они имеют определяющее значение не только для нас, но и важны для всего мира, для будущего", - заявил Владимир Путин.

Глава государства также указал на то, что высший правовой акт страны часто называют Конституцией новой России. "Но это Конституция именно России, именно нашей страны, история которой уходит в глубину веков", - подчеркнул Владимир Путин. По его словам, идея такой преемственности прямо подчеркивается и в преамбуле Основного Закона, "где четко заявлено о сохранении сложившегося государственного единства и с особой проникновенностью и теплотой сказано о многонациональном народе России, соединенном общей судьбой на своей земле".

Президент пообещал, что все проблемы и трудности будут преодолеваться при соблюдении и уважении принятой Конституции. "Мы хорошо знаем все наши текущие проблемы, наши трудности. Будем настойчиво, шаг за шагом их преодолевать и вместе обязательно достигнем намеченных целей, исполняя волю нашего народа, уважая и соблюдая принятую им Конституцию", - сказал глава государства.

Между тем

Владимир Путин встретился с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, поздравил его с праздником и поблагодарил за важную и ответственную работу на занимаемом посту. "На плечах Конституционного суда - особая ответственность за соблюдение этого важнейшего правового акта. Хочу поблагодарить вас, весь состав Конституционного суда, весь персонал за работу, которую вы проводите", - сказал президент. В Основном Законе много статей прямого действия, и это, отметил глава государства, накладывает особую ответственность на тех, кто должен соблюдать эти положения.

- Особую ответственность, потому что дает возможность Конституционному суду принимать прямые решения, трактующие те или иные положения Конституции, - сказал президент и поблагодарил Конституционный суд "за эту очень важную и ответственную работу, за ее результаты".

Валерий Зорькин, в свою очередь, отметил, что большая часть решений КС в последние годы связана с конституционным истолкованием, а не с признанием неконституционности тех или иных актов. Задачу КС он видит в том, чтобы обеспечить "живую конституцию". "Я думаю, что нам это пока удавалось. Вот серебряный юбилей, пусть будет потом золотой юбилей и далее", - заметил глава КС и в качестве презента преподнес президенту сборник избранных важнейших решений Конституционного суда.

Владимир Путин также написал приветствие к юбилейному изданию, посвященному 25-летию Конституции РФ. В нем президент назвал принятие Конституции поворотным событием в новейшей истории России, поскольку она "создала условия для стабильного развития страны". Проголосовав на референдуме 1993 года за текст Основного Закона, граждане сделали "твердый выбор в пользу демократии, строительства сильного федеративного государства, провозгласили высшей ценностью права и свободы человека", отметил Путин.

"Демократический, созидательный потенциал Конституции поистине неисчерпаем. И нам еще многое предстоит сделать, чтобы в полной мере воплотить в жизнь ее нормы и ценности", - подчеркнул глава государства.

Подготовила Александра Белуза