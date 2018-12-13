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13.12.2018 16:41
Рубрика: Легковые авто

Внедорожный монстр: представлен "Гелик" с 60-сантиметровым клиренсом

Текст: Борис Захаров
Фото: Brabus. Фото: Brabus.
Фото: Brabus.

Тюнинг-ателье Brabus порадовало своих поклонников доработкой внедорожника Mercedes-AMG G63 прошлого поколения.

Главная особенность такой новинки - увеличенный до невероятных 610 мм дорожный просвет. Еще одна важная особенность - портальные мосты и адаптивные амортизаторы. Система выбора режимов движения позволяет активировать алгоритмы Comfort, Sport, Off-Road и Individual в зависимости от типа дорожного покрытия и условий езды.

Уникальность доработанной системы состоит в том, что в отличие от стандартного G-Class жесткость подвески можно настраивать для передней и задней подвески.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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С 5,5-литрового бензинового турбированного V8 удалось снять столь же невероятные 700 л.с. Работая в паре с 7-диапазонным "автоматом", такой мотор обеспечивает внедорожнику мощнейшее ускорение. Заявленный разгон до 100 км/ч составляет 5 секунд, а "максималка" ограничена на 210 км/ч.

В оснащение входят также оригинальный углепластиковый обвес, защита днища, дополнительная светодиодная оптика на крыше и 22-дюймовые колесные диски с внедорожной резиной Pirelli Scorpion ATR. Отделка салона, разумеется, эксклюзивна и шикарна. Цена новинки на немецком рынке составит 209 000 евро, тираж не превысит десяти экземпляров.

Фото: Brabus.
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#Mercedes-Benz