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13.12.2018 10:22
Рубрика: В мире

Во Франции погиб участник протестов "желтых жилетов"

Текст: Александр Ленин

Во Франции погиб участник акции "желтых жилетов". Молодой человек попал под колеса тяжелого грузовика в Авиньоне.

Фото: REUTERS
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Водитель транспортного средства задержан, передает РИА Новости. С ним работают правоохранители. Количество погибших во время протестов "желтых жилетов" во Франции увеличилось до шести человек.

Акции продолжаются с середины ноября. Вышедшие на улицы люди изначально требовали не повышать цены на автомобильное топливо. После уступок властей митингующие перешли к более серьезным требованиям в области социальной политики.

Протесты сопровождаются столкновениями с полицией. Президент Франции Эмманюэль Макрон был вынужден в минувший понедельник объявить в стране чрезвычайное положение.

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