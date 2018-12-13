Во Франции погиб участник протестов "желтых жилетов"

Во Франции погиб участник акции "желтых жилетов". Молодой человек попал под колеса тяжелого грузовика в Авиньоне.

Водитель транспортного средства задержан, передает РИА Новости. С ним работают правоохранители. Количество погибших во время протестов "желтых жилетов" во Франции увеличилось до шести человек.

Акции продолжаются с середины ноября. Вышедшие на улицы люди изначально требовали не повышать цены на автомобильное топливо. После уступок властей митингующие перешли к более серьезным требованиям в области социальной политики.

Протесты сопровождаются столкновениями с полицией. Президент Франции Эмманюэль Макрон был вынужден в минувший понедельник объявить в стране чрезвычайное положение.