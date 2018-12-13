Захарова: Москва зеркально ответит на санкции Литвы

Россия примет зеркальные меры в ответ на санкции Литвы в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Любые антироссийские действия литовских властей без адекватной реакции не останутся. И в данном случае с нашей стороны последует "зеркальный" ответ", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вильнюс ввел ограничения в отношении Москвы после инцидента в Керченском проливе, где за нарушение госграницы были задержаны военные корабли Украины.

Президент литовского государства Даля Грибаускайте пояснила, что россиянам, которые причастны к задержанию украинских моряков в Черном море, будет запрещено заниматься экономической и иной деятельностью на территории Литвы.