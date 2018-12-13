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13.12.2018 15:30
Рубрика: Власть

Захарова предположила, что европарламентарии собираются перейти на дрова

Текст: Александр Ленин

В МИД России с иронией отнеслись к принятию европарламентом резолюции, направленной против строительства газопровода "Северный поток-2".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предположила, что европейские законодатели собираются перейти на дрова.

"В определенных странах закрываются АЭС, при этом от российского газа также призывают отказаться. На дрова будут переходить? За дровами тоже известно куда надо ходить и ездить", - прокомментировала ситуацию дипломат.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По ее словам, отказ Европы от энергетического сотрудничества и диверсификации рынка энергоресурсов - это безумие. Она подчеркнула, что Москва и ранее неоднократно сталкивалась с блокированием европейскими политиками "мирных, выгодных, перспективных энергетических проектов со стороны европейских политиков".

Захарова усомнилась, что европарламентарии выражают интересы простого народа. "Обывателям нужно тепло, чтобы это тепло было предоставлено за оптимальные деньги", - подытожила она.

Европарламент в минувшую среду осудил строительство газопровода "Северный поток-2" и назвал энергетический проект угрозой для европейской безопасности. Законодатели приняли по этому поводу соответствующую резолюцию.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Газопровод "Северный поток-2"
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