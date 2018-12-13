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13.12.2018 22:10
Рубрика: Спорт

Рукам дает команду голова

Наши девушки выступят в полуфинале Евро-2018, проиграв оба "ненужных" матча турнира
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
Женская сборная России завтра на чемпионате Европы во Франции проведет полуфинальный матч против команды Румынии. В другой встрече этой стадии сразятся хозяйки соревнований и Голландия.

На пути к полуфиналу команда творца олимпийской победы-2016 Евгения Трефилова провела на двух групповых этапах шесть матчей и четыре из них выиграла. А оба поражения (от Словении и Швеции) россиянки потерпели во встречах, которые для нас не имели абсолютно никакого принципиального значения. Такую турнирную стратегию можно назвать идеальной.

Впрочем, давно известно, что наставник сборной Трефилов - из когорты максималистов. Игроки не нашли в себе мотивации творить на площадке чудеса в "ненужных" матчах, а тренер все равно был неравнодушен и не мог воспринимать эти неудачи философски.

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На финише второй стадии в группе I , когда путевка в полуфинал была уже в кармане, весьма болезненным оказалось не столько крупное поражение от Швеции (30:39), а именно то обстоятельство, что наша защита абсолютно не справилась со скандинавкой Натали Хагман. Шведка установила рекорд результативности в новейшей истории чемпионатов Европы - 17 мячей при 18 бросках. Фантастический процент реализации!

Послематчевый комментарий Трефилова был кратким и злым: "Свою команду после такого поздравлять не с чем. В жизни иногда нужно оглядываться назад. Перспектива у нас не самая хорошая".

У нашего предстоящего соперника Румынии тоже две осечки на турнире - поражения от Голландии и Венгрии в играх высокой степени значимости. При равенстве очков с мадьярками и норвежками румынки вышли в полуфинал со второго места в группе II по результатам личных встреч. Напомним, что три года назад сборная этой страны взяла "бронзу" чемпионата мира в Дании.

Спорт Виды спорта Гандбол
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