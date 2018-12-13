Звягинцев: Кроме фильма идет подготовка спектакля о Нюрнбергском процессе

К 75-летию Победы кинематографисты снимут художественный фильм, повествующий о Нюрнбергском судебном процессе над нацистскими преступниками. Идею снять подобный фильм накануне озвучил министр культуры Владимир Мединский. Президенту Владимиру Путину она понравилась.

"Российская газета" выяснила, что сценарий к фильму уже написан - его подготовил главный российский специалист по событиям Нюрнбергского процесса, секретарь Союза писателей России Александр Звягинцев (один из руководителей всемирной ассоциации прокуроров).

"Сценарий я написал по мотивам своей книги "Навеки вечные", это роман-хроника времен Нюрнбергского процесса, в котором с документальной точностью отражается весь ход этого исторического судебного процесса", - рассказал "РГ" Александр Звягинцев.

Книга уже опубликована на немецком и французском языках. Готов перевод и на английский - в марте 2019 года роман презентуют на книжной ярмарке в Лондоне. Книгу взяли для перевода сербы и албанцы.

По словам Звягинцева, ожидается, что фильм получится крупномасштабным, его события будут проходить не только в Нюрнберге, но и в Москве и в других городах. В фильме будет задействовано много персонажей: от руководителей государств стран-победительниц до наших контрразведчиков, следователей, прокуроров и судей.

Одной из сюжетных линий сценария фильма является взаимодействие в Нюрнберге России белогвардейской и красной. Дело в том, что в качестве переводчиков на процессе выступали представители русской эмиграции.

"Происходящее на судебном процессе будет развиваться на фоне противостояния спецслужб. Драматургия закручена достаточно жестко", - рассказал Александр Звягинцев.

Что касается режиссера будещего фильма, то, по данным "РГ", имя Константина Хабенского в списке претендентов на режиссерское кресло, действительно, есть. Кроме него доверить съемку фильма могут голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну или мэтру Никите Михалкову.

Есть небольшая ясность по актерам. "Однозначно будут привлекаться звезды", - рассказал автор сценария будущего фильма. По его словам, вероятно, какие-то роли получат актеры фильма "Собибор".

"Желающих сняться очень много, - отметил Звягинцев. - В частности, заинтересована в роли польская актриса Михалина Ольшанска, сыгравшая балерину Матильду в одноименном фильме режиссера Алексея Учителя. Я встречался с ней в Варшаве, и она озвучила такое желание".

"Об этом проекте хорошо знают в Италии и Франции, многие местные актеры и актрисы также проявляют интерес к фильму, я с ними об этом говорил", - добавил сценарист.

"На Московский кинофестиваль приезжала голливудская звезда Настасья Кински. В беседе с ней она сказала, что готова откликнуться, если поступит предложение", - отметил Звягинцев.

Кроме того, как выяснила "РГ", в скором времени на сцене Малого театра будет поставлена пьеса о Нюрнбергском процессе.

"Мы - единственная страна-победительница, которая до сих пор не поставила своего спектакля по этим событиям. Во Франции идут сразу два спектакля, один из них - "Последние дни Геринга". Мною была предложена пьеса "Навеки вечные" (другое название "И воздастся вам") Малому театру. Гендиректор театра Тамара Михайлова и художественный руководитель Юрий Соломин проявили большую заинтересованность в постановке этой пьесы, она им понравилась", - сказал Звягинцев, добавив, что пьесу вероятнее всего доверят известному режиссеру Владимиру Драгунову (ранее именно он поставил на сцене Малого театра пьесу Звягинцева "Последний идол", которую прозвали современным "Вишневым садом").

При этом спектакль и фильм о событиях в Нюрнберге не будут похожи. "Они, скорее, как бы дополняют друг друга", - пояснил сценарист.

Производством фильма уже занялась продюсерская компания "Синема Продакшн". Именно она ранее выпустила фильм "Собибор", который выдвинут от России на премию "Оскар".

"В основе картины будут лежать уникальные свидетельства, собранные теми, кто многие десятилетия углубленно занимается изучением событий Нюрнбергского процесса, - цитирует ТАСС продюсера картины Эльмиру Айнулову. - Фильм будет базироваться на неизвестных до недавнего времени исторических фактах и документах, полученных историками и журналистами непосредственно от участников и свидетелей тех событий.

Напомним, Нюрнбергский процесс - это суд над главными нацистскими военными преступниками, проходивший в Международном военном трибунале в немецком городе Нюрнберг в период с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.