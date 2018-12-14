Бундестаг разрешил немцам указывать в ЗАГСе третий пол

Немецкие парламентарии одобрили правительственные поправки в закон, который позволит жителям Германии указывать в записях актов гражданского состояния третий пол наряду с мужским и женским.

Соответствующее решение было принято немецкими властями 15 августа. Спустя несколько месяцев законопроект получил одобрение Бундестага, информирует ТАСС.

Как уточняет РИА Новости, третий пол будет указываться в ЗАГСа как "интерсексуальный". Чтобы внести такую запись в ранее выданные документы, граждане должны представить медицинскую справку о существовании "вариантов полового развития".

Ранее "РГ" отмечала, что интерсексуальность - вполне конкретное медицинское понятие, означающее хромосомный сбой, в результате которого невозможно определить пол человека. Например, он может иметь одновременно женские и мужские половые признаки - то, что в науке называется гермафродитизм. Другой вариант - внешний облик интерсексуала, который выглядит определенно как мужчина или женщина, не совпадает с генетическим набором. По данным ООН, люди этой группы составляют от 0,05 до 1,7 процента всего населения Земли.