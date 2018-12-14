ЦБ снизил прогноз средней цены на нефть

Банк России снизил прогноз средней цены на нефть на 2018 год с 72 долларов до 70 долларов за баррель, что следует из очередного доклада ЦБ РФ о денежно-кредитной политике.

Также снижен прогноз на 2019 год. Вместо 63 долларов США за баррель, которые Банк России прогнозировал для цен на нефть в следующем году, теперь стоимость черного золота может составить 55 долларов США за баррель.

"Далее - в 2020-2021 годах - она останется в среднем на этом уровне", - приводятся в докладе слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

При этом цены на бензин должны в 2019 году снизиться за счет реализации налогового маневра в нефтяной отрасли. При средней цене нефти в 2019 году в 55 долларов за баррель цены на бензин должны снизиться на 0,7 процентов.

Ранее 14 декабря на брифинге в ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что бюджетное правило убережет российскую экономику от влияния цен на нефть. Учитывая этот фактор, Банк России сохранил прогноз темпов роста ВВП в пределах 1,2-1,7 процентов на 2019 год.