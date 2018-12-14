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Рубрика: Экономика

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 7,75 процента

Текст: Роман Маркелов
Банк России по итогам последнего в этом году заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до уровня 7,75 процента годовых. Банк России напрямую указал в итоговом релизе, что это решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение повышенных инфляционных рисков на краткосрочном горизонте.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

ЦБ отметил сохранение неопределенности по дальнейшему развитию внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России, говорится в релизе.

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Банк России повторил прогноз по инфляции в 2019 году в интервале 5-5,5 процента с возвращением к цели в четыре процента в 2020 году. Прогноз учитывает также принятое Банком России 14 декабря решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении регулятора.

На прошлом заседании в октябре Банк России не стал менять ключевую ставку. В сентябре же регулятор впервые с 2014 года повысил ставку (с 7,25 до 7,5 процента) на фоне усиления внешних рисков и их давления на финансовые рынки и инфляцию. Тогда же для сохранения стабильного курса рубля Банк России продлил до конца года начавшийся по факту еще в августе мораторий по закупкам валюты на открытом рынке для Минфина в рамках бюджетного правила.

При этом в конце ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что на заседании совета директоров 14 декабря будут рассматриваться два возможных сценария по ключевой ставке - сохранение или повышение. Мнения экспертов в преддверии заседания разделились. Согласно опросу Bloomberg, 25 из 41 аналитиков ожидали, что ЦБ не изменит ключевую ставку 14 декабря, ее повышение до 7,75 процента прогнозировали 16 экспертов. При этом консенсус трейдеров, опрошенных Tradition, указывал на большую вероятность повышения ключевой ставки на 0,25 процентных пункта (35 голосов против 29).

Фото: depositphotos.com
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По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция составила 3,8 процента, ускорившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с октябрем. По состоянию на 10 декабря показатель превысил уже 3,9 процента. Прошедший рост связан в основном с повышением цен на продовольственные товары, отмечают в ЦБ. По обновленному прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2018 года должна составить 3,9-4,2 процента.

Следующее заседание Банка России по денежно-кредитной политике, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, запланировано на 8 февраля 2019 года.

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