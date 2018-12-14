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Рубрика: Власть

Число осужденных в российских колониях достигло исторического минимума

В настоящее время в российских колониях содержатся 467 тысяч человек. Как рассказали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний, это исторический минимум.

- На сегодняшний день в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся 467 тыс. человек. В новейшей истории России - это самое маленькое количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, - цитирует ТАСС сообщение ФСИН.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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По информации ведомства, численность осужденных сократилась из-за либерализации уголовно-исполнительной политики государства. В службе рассказали о том, как менялось число находящихся в исправительных учреждениях. Так, за последние 10 лет численность сократилась почти на четверть миллиона человек.

Ранее "РГ" сообщала о том, что почти 10 тысяч осужденных были освобождены из колоний после пересчета сроков по новому закону, засчитывающему день в СИЗО за полтора дня колонии общего режима. Всего под действие новых правил попало около 100 тысяч осужденных.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН
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