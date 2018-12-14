Число погибших при атаке террориста в Страсбурге выросло до четырех

Число жертв террориста Шерифа Шекатта в Страсбурге выросло до четырех. В пятницу, 14 декабря, от ран скончался еще один пострадавший при атаке рядом с рождественской ярмаркой, которая произошла 11 декабря. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Отмечается, что еще один человек находится в состоянии комы. Всего во время теракта было ранено 11 человек, из которых четверо, по состоянию на утро пятницы, оставались в больницах.

Напомним, 29-летний Шериф Шекатт был ликвидирован французской полицией накануне вечером при задержании. Уже известно, что при расстреле людей он использовал старинный пистолет XIX века, сообщает BFM TV. Кроме того, в ходе атаки мужчина применял нож.