Французские власти подтвердили ликвидацию "страсбургского стрелка"

Мужчина был застрелен полицейскими при задержании, так как оказал сопротивление, передает телеканал France 24.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер лично доложил президенту Республики Эмманюэлю Макрону об устранении террориста. Глава правоохранительного ведомства в своем Twitter написал, что преступник отстреливался.

Напомним, что 29-летний Шериф Шекатт вечером 11 декабря открыл стрельбу по прохожим на рождественской ярмарке в Страсбурге. Место является достопримечательностью города, поэтому обычно там можно увидеть большое количество туристов.

В результате действий злоумышленника погибли три человека, еще 13 получили ранения различной степени тяжести, передает CNN.

Террорист сумел скрыться от стражей порядка. К его поискам были привлечены около 700 полицейских и военных, которые действовали на территории Франции, Германии и Швейцарии.