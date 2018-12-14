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14.12.2018 00:56
Рубрика: В мире

Французские власти подтвердили ликвидацию "страсбургского стрелка"

Текст: Александр Ленин
Власти Франции подтвердили ликвидацию преступника Шерифа Шекатта, который в минувший вторник устроил теракт в Страсбурге.

Мужчина был застрелен полицейскими при задержании, так как оказал сопротивление, передает телеканал France 24.

Фото: REUTERS/VINCENT KESSLER
Полиция задержала родственников страсбургского террориста

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер лично доложил президенту Республики Эмманюэлю Макрону об устранении террориста.  Глава правоохранительного ведомства в своем Twitter написал, что преступник отстреливался.

Напомним, что 29-летний Шериф Шекатт вечером 11 декабря открыл стрельбу по прохожим на рождественской ярмарке в Страсбурге. Место является достопримечательностью города, поэтому обычно там можно увидеть большое количество туристов.

В результате действий злоумышленника погибли три человека, еще 13 получили ранения различной степени тяжести, передает CNN.

Террорист сумел скрыться от стражей порядка. К его поискам были привлечены около 700 полицейских и военных, которые действовали на территории Франции, Германии и Швейцарии.

В мире Европа Франция
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